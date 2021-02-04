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Полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца

Полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца

Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:06

2021-02-04T12:06

2021-02-04T12:06

наука

джанетт эппс

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барри уилмор

рд-180

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА.Ранее космическое агентство сообщало, что полет намечается не ранее июня. В составе экипажа - астронавты НАСА Барри Уилмор, Николь Аунапу Манн и Майкл Финк."НАСА и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года... первый полет Starliner с экипажем", - говорится на сайте НАСА.В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю. В январе 2021 года Boeing сообщила, что программное обеспечение доработано, повторный беспилотный полет Starliner намечается на 25 марта.Первый штатный рейс корабля на станцию ожидается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kosmos-1594177163.html

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