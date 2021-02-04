Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210204/starliner-1595983814.html
Полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца
Полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца
Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:06
2021-02-04T12:06
наука
джанетт эппс
земля
барри уилмор
рд-180
энергомаш
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА.Ранее космическое агентство сообщало, что полет намечается не ранее июня. В составе экипажа - астронавты НАСА Барри Уилмор, Николь Аунапу Манн и Майкл Финк."НАСА и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года... первый полет Starliner с экипажем", - говорится на сайте НАСА.В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю. В январе 2021 года Boeing сообщила, что программное обеспечение доработано, повторный беспилотный полет Starliner намечается на 25 марта.Первый штатный рейс корабля на станцию ожидается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kosmos-1594177163.html
земля
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:488:1080:1298_1920x0_80_0_0_fdce2044513c7f6e642780574ba7b832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанетт эппс, земля, барри уилмор, рд-180, энергомаш, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида, сша

Полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца

12:06 04.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА.
Ранее космическое агентство сообщало, что полет намечается не ранее июня. В составе экипажа - астронавты НАСА Барри Уилмор, Николь Аунапу Манн и Майкл Финк.
"НАСА и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года... первый полет Starliner с экипажем", - говорится на сайте НАСА.
В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю. В январе 2021 года Boeing сообщила, что программное обеспечение доработано, повторный беспилотный полет Starliner намечается на 25 марта.
Шаровое скопление M 107(Messier 107) в созвездии Змееносца - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:52
Космических "эльфов" заметил с МКС российский прибор
Первый штатный рейс корабля на станцию ожидается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.
Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".
 
НаукаДжанетт ЭппсЗемляБарри УилморРД-180ЭнергомашМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлоридаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
Лента новостейМолния