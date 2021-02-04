https://ria.ru/20210204/sputniki-1595958300.html

SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink

SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:38

2021-02-04T09:38

2021-02-04T11:44

земля

spacex falcon 9

космос - риа наука

spacex

флорида

сша

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск). Первая ступень именно этой ракеты совершает пятый полет, потом она традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Это уже 19-я группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе — 60 аппаратов, общее число запущенных спутников связи уже превышает тысячу.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

https://ria.ru/20210202/vzryv-1595770710.html

https://ria.ru/20210202/turisty-1595599574.html

земля

флорида

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида, сша