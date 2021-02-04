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SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink
SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:38
2021-02-04T11:44
земля
spacex falcon 9
космос - риа наука
spacex
флорида
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск). Первая ступень именно этой ракеты совершает пятый полет, потом она традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Это уже 19-я группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе — 60 аппаратов, общее число запущенных спутников связи уже превышает тысячу.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
https://ria.ru/20210202/vzryv-1595770710.html
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земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида, сша

SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink

09:38 04.02.2021 (обновлено: 11:44 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск). Первая ступень именно этой ракеты совершает пятый полет, потом она традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.
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Это уже 19-я группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе — 60 аппаратов, общее число запущенных спутников связи уже превышает тысячу.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
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Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
 
ЗемляSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXФлоридаСША
 
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