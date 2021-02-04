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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/sputnik-1596016049.html
Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
Греция должна немедленно получить российскую вакцину "Спутник V", это единственная надежда спасти туризм летом, пишет влиятельная газета "Димократия" – одна из... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:30
2021-02-04T14:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греция должна немедленно получить российскую вакцину "Спутник V", это единственная надежда спасти туризм летом, пишет влиятельная газета "Димократия" – одна из крупнейших по тиражу и интернет-аудитории в стране."Берите "Спутник" прямо сейчас", - гласит заголовок на половину первой полосы газеты, вышедшей в четверг."Еврокомиссия проснулась и торопится дать одобрение. Немцы уже бегут, а мы спим", - пишет издание.В публикации говорится, что, по мнению специалистов, российская вакцина "намного безопаснее, эффективнее и более легкая в использовании". Она не требует сверхнизких температур хранения."Все хотят (сейчас) "Спутник". Одна за другой европейские страны обращают взгляд на Восток после волнений, которые вызвала Европа в программах вакцинации стран с негодными контрактами, которые она подписала", - пишет издание.Немецкие, французские и испанские министры поддерживают российскую вакцину, говорится в статье.Газета напоминает, что из стран Евросоюза только Венгрия начала уже поставки "Спутника V", не ожидая одобрения европейских властей.Греция надеется к началу туристического сезона вакцинировать значительную часть населения, чтобы сделать туризм безопасным. Из-за введения карантина страна потеряла доходы от туризма, который называют "тяжелой промышленностью греческой экономики" из-за его значимости.Журналисты спросили, изучает ли правительство возможность поставок российской вакцины "Спутник V"."Что касается вакцины "Спутник", мы как правительство движемся в европейской рамке, как вы знаете, закупки вакцин. Думаю, что тема российской вакцины "Спутник" не является очень актуальной, так как еще не было получено одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - сказал Тарантилис.Он отметил, что приоритетом правительства "в любом случае" является "обеспечение безопасности общественного здравоохранения".Греция получает вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается начало поставок вакцины компании AstraZeneca, которая была одобрена 29 января Европейским агентством лекарственных средств.Ранее все ведущие греческие СМИ написали о публикации в британском медицинском журнале Lancet данных о третьей фазе испытаниях российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".Представитель правительства Греции в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом, профессор Илиас Мосиалос назвал российскую вакцину исключительно эффективной. Он считает, что высокая эффективность и снижение тяжести заболевания всего лишь после однократной дозы российской вакцины обнадеживает, особенно когда страны пытаются экономить дозы.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/gorbachev-1596011516.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, греция, в мире

Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас

14:30 04.02.2021 (обновлено: 14:48 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греция должна немедленно получить российскую вакцину "Спутник V", это единственная надежда спасти туризм летом, пишет влиятельная газета "Димократия" – одна из крупнейших по тиражу и интернет-аудитории в стране.
"Берите "Спутник" прямо сейчас", - гласит заголовок на половину первой полосы газеты, вышедшей в четверг.
"Еврокомиссия проснулась и торопится дать одобрение. Немцы уже бегут, а мы спим", - пишет издание.
В публикации говорится, что, по мнению специалистов, российская вакцина "намного безопаснее, эффективнее и более легкая в использовании". Она не требует сверхнизких температур хранения.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
"Все хотят (сейчас) "Спутник". Одна за другой европейские страны обращают взгляд на Восток после волнений, которые вызвала Европа в программах вакцинации стран с негодными контрактами, которые она подписала", - пишет издание.
Немецкие, французские и испанские министры поддерживают российскую вакцину, говорится в статье.
"Это единственная надежда спасти лето и избежать фиаско", - пишет издание.
Газета напоминает, что из стран Евросоюза только Венгрия начала уже поставки "Спутника V", не ожидая одобрения европейских властей.
Греция надеется к началу туристического сезона вакцинировать значительную часть населения, чтобы сделать туризм безопасным. Из-за введения карантина страна потеряла доходы от туризма, который называют "тяжелой промышленностью греческой экономики" из-за его значимости.
Журналисты спросили, изучает ли правительство возможность поставок российской вакцины "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Что касается вакцины "Спутник", мы как правительство движемся в европейской рамке, как вы знаете, закупки вакцин. Думаю, что тема российской вакцины "Спутник" не является очень актуальной, так как еще не было получено одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - сказал Тарантилис.
Он отметил, что приоритетом правительства "в любом случае" является "обеспечение безопасности общественного здравоохранения".
Греция получает вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается начало поставок вакцины компании AstraZeneca, которая была одобрена 29 января Европейским агентством лекарственных средств.
Ранее все ведущие греческие СМИ написали о публикации в британском медицинском журнале Lancet данных о третьей фазе испытаниях российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Представитель правительства Греции в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом, профессор Илиас Мосиалос назвал российскую вакцину исключительно эффективной. Он считает, что высокая эффективность и снижение тяжести заболевания всего лишь после однократной дозы российской вакцины обнадеживает, особенно когда страны пытаются экономить дозы.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник-V - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
10:31
В Германии заявили, что вакцина "Спутник V" действительно удивила Запад
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияЕвросоюзГрецияВ мире
 
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