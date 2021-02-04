https://ria.ru/20210204/spasateli-1595979708.html

На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега

На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега

В селе Тиличики на севере Камчатки спасатели вытащили из-под снега 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:53

2021-02-04T11:53

2021-02-04T12:50

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. В селе Тиличики на севере Камчатки спасатели вытащили из-под снега 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.Сигнал поступил в службу спасения вечером 4 февраля по местному времени.Прибывшие на место специалисты извлекли подростка из-под снега и передали его медикам. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.В МЧС призвали родителей напомнить детям об опасности игр вблизи горных склонов. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на север полуострова оказывает остаточное влияние обширный циклон, несколько дней идет снег, поэтому велик риск схода снежных масс даже с небольших сопок.

https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество