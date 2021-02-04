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https://ria.ru/20210204/spasateli-1595979708.html
На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега
На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега
В селе Тиличики на севере Камчатки спасатели вытащили из-под снега 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:53
2021-02-04T12:50
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. В селе Тиличики на севере Камчатки спасатели вытащили из-под снега 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.Сигнал поступил в службу спасения вечером 4 февраля по местному времени.Прибывшие на место специалисты извлекли подростка из-под снега и передали его медикам. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.В МЧС призвали родителей напомнить детям об опасности игр вблизи горных склонов. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на север полуострова оказывает остаточное влияние обширный циклон, несколько дней идет снег, поэтому велик риск схода снежных масс даже с небольших сопок.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега

11:53 04.02.2021 (обновлено: 12:50 04.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВ селе Тиличики камчатские спасатели вызволили подростка, попавшего в "снежную ловушку"
В селе Тиличики камчатские спасатели вызволили подростка, попавшего в снежную ловушку - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. В селе Тиличики на севере Камчатки спасатели вытащили из-под снега 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Сигнал поступил в службу спасения вечером 4 февраля по местному времени.
"По словам заявителя, в районе улицы Подгорной школьник играл на склоне небольшой сопки. Он выкопал туннель в сугробе, но внезапно снег рухнул прямо на него. К счастью, рядом находились очевидцы, которые незамедлительно связались со спасателями", — говорится в релизе.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВ селе Тиличики камчатские спасатели вызволили подростка, попавшего в снежную ловушку
В селе Тиличики камчатские спасатели вызволили подростка, попавшего в снежную ловушку - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
В селе Тиличики камчатские спасатели вызволили подростка, попавшего в снежную ловушку
Прибывшие на место специалисты извлекли подростка из-под снега и передали его медикам. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.
В МЧС призвали родителей напомнить детям об опасности игр вблизи горных склонов. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на север полуострова оказывает остаточное влияние обширный циклон, несколько дней идет снег, поэтому велик риск схода снежных масс даже с небольших сопок.
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