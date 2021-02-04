https://ria.ru/20210204/sovfed-1595984364.html
В Совфеде соцсети призвали удалять контент с поддержкой незаконных акций
В Совфеде соцсети призвали удалять контент с поддержкой незаконных акций
Комиссия Совета Федерации по информационной политике призывает иностранные интернет-компании самостоятельно отслеживать и блокировать любой контент, который... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:10
2021-02-04T12:10
2021-02-04T12:10
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике призывает иностранные интернет-компании самостоятельно отслеживать и блокировать любой контент, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несогласованных акций в России.В условиях наличия широкого спектра технических возможностей интернет-компаний по распознаванию содержания и препятствию распространению контента, размещаемого на их ресурсах, временная комиссия исходит из того, что отслеживание и предотвращение распространения того или иного контента технически возможно и осуществимо, отметили сенаторы.
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