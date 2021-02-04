В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие идут по Каланчевской улице в Москве во время снегопада
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев направил запрос мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос о разблокировке социальных карт пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими болезнями без обязательного требования о вакцинации от коронавируса.
Парламентарий в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, напомнил, что на данный момент в Москве социальные карты пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями могут быть разблокированы только при условии вакцинации от коронавируса.
Он отметил, что компании постепенно отказываются от дистанционного формата работы, в связи с чем работающие москвичи вынуждены нести дополнительные расходы на транспорт. Кроме того, по словам Зайцева, заблокированные социальные карты препятствуют прохождению вакцинации пенсионерами, так как не у всех из них есть финансовая возможность оплатить проезд до медучреждения.
"Многим лицам с хроническими заболеваниями противопоказана вакцинация любого типа, так как она может стать губительной для их здоровья. Исходя из этого, вакцинация не должна быть вынужденной мерой для лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация является добровольной, и дискриминация в любом ее выражении недопустима", - говорится в обращении.
Зайцев подчеркнул, что меры социальной поддержки не должны предоставляться в зависимости от наличия или отсутствия прививки, так как это нарушает действующее законодательство России.
"Прошу вас рассмотреть возможность разблокировки социальных карт москвичей всем категориям граждан при отсутствии условия обязательного прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью защиты и поддержки незащищенных слоев населения", - добавляется в письме.