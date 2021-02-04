МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
© Александр КряжевРакетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области
© Александр Кряжев
ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Японии.
"Этот договор регулирует сокращение ядерных боеголовок и средств доставки и отражает важный прогресс в деле ядерного разоружения США и России. Наша страна приветствует его продление на пять лет. Наша страна выражает надежду, что этот прогресс, выйдя за рамки США и России, приведет к созданию широкой структуры контроля над вооружениями, которая включала бы более широкий спектр систем вооружений в широком круге стран. Будучи единственной страной, пострадавшей от атомной бомбардировки в ходе войны, Япония должна взять на себя миссию стать лидером мирового сообщества для реализации принципа "мира без ядерного оружия", - говорится в заявлении дипведомства.
В документе отмечено стремление Японии сотрудничать в этом вопросе с новой администрацией США.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.