https://ria.ru/20210204/snv-3-1595945998.html

МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3

МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3

Япония приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Японии. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T04:16

2021-02-04T04:16

2021-02-04T04:16

россия

договор снв-3

дональд трамп

мид японии‎

джо байден

москва

япония

сша

токио

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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Японии.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.В документе отмечено стремление Японии сотрудничать в этом вопросе с новой администрацией США.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных державАдминистрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.

россия

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япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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