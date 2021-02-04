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В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Снег будет идти в столичном регионе до понедельника, высота снега в Москве достигает 36 сантиметров, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:48
2021-02-04T13:48
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Снег будет идти в столичном регионе до понедельника, высота снега в Москве достигает 36 сантиметров, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд."Высота на разных станциях разная. На нашей базовой станции - 31 сантиметр, замечательно, в МГУ больше, в Тушино - около 36 сантиметров. Очень хорошая погода. Сегодня (в четверг) снег будет продолжать выпадать и даже усилится. Он продолжится в ночь на пятницу", - заявил Вильфанд.Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в воскресенье также местами ожидается снег.
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РИА Новости
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60
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве

13:48 04.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Снег будет идти в столичном регионе до понедельника, высота снега в Москве достигает 36 сантиметров, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд.
"Высота на разных станциях разная. На нашей базовой станции - 31 сантиметр, замечательно, в МГУ больше, в Тушино - около 36 сантиметров. Очень хорошая погода. Сегодня (в четверг) снег будет продолжать выпадать и даже усилится. Он продолжится в ночь на пятницу", - заявил Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в воскресенье также местами ожидается снег.
Снегу – бой! Как Москва отвоевывает улицы у снегопада
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.

Снегопад в Москве
1 из 8

Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.

Снегопад в Москве
2 из 8

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.

"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.

Снегопад в Москве
3 из 8

На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.

"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.

"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.

Снегопад в Москве
4 из 8

По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.

"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.

Снегопад в Москве
5 из 8

На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.

Работа снегоплавильных пунктов в Москве
6 из 8

Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.

"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.

Снегопад в Москве
7 из 8

Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.

"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.

Снегопад в Москве
8 из 8

Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 8

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.

"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 8

По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.

"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.

"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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