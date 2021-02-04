В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.
Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.
Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.
Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.
На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.
"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.
На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.
"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.
По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.
"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.
По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.
"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.
На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.
На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.
Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.
Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.
Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.
"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.
Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.
"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.
Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.
Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.
Обильный снегопад начался в Москве в ночь с 13 на 14 января, за это время к снежному покрову добавились еще 10 сантиметров. Для оперативной борьбы с осадками комплекс городского хозяйства столицы заблаговременно мобилизовал все коммунальные службы, которые приступили к уборке и очистке зон своей ответственности одновременно с началом снегопада.
Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч работников коммунальных служб. Для прометания дорог, шоссе и вылетных магистралей привлекают крупногабаритные снегоуборочные машины. На тротуарах и в пешеходных зонах работает малогабаритная спецтехника, не мешающая передвижению горожан.
На мостовых сооружениях Москвы идет механизированная уборка – в первую очередь с помощью спецтехники очищаются тротуары. На труднодоступных для машин участках применяются средства малой механизации, объясняет начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.
"В частности, мы используем роторы, которые выбрасывают снег в лотковую зону дороги. По окончании снегопада мобильные бригады зачищают тротуары вручную. Уборка проходит и на прилегающей к мостам территории – как механизированная, так и ручная", – говорит Бражник.
По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.
"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.
На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город вручную убирают дорожные рабочие и мобильные коммунальные бригады. Особое внимание в рамках работ специалисты уделяют подходам к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, подземным переходам и пешеходным дорожкам.
Собранный с улиц снег сначала формируют в валы, которые затем самосвалами вывозят для дальнейшей утилизации на снегосплавные пункты АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток". После переплавки снег поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный цикл фильтрации и очистки и затем возвращается в природные водоисточники.
Заммэра Москвы добавил, что в городе продолжаются работы по очистке двускатных крыш – таких в столице порядка 17,5 тысячи.
"Когда наступит потепление, может быть образование наледи и сосулек. Этого допустить нельзя. Работы идут в соответствии с утвержденными регламентами, которые существуют в городе", – отметил Петр Бирюков.
Очисткой крыш многоквартирных жилых, административных и промышленных зданий занимаются квалифицированные специалисты с допусками для работ на высоте. Зоны возможного падения снега перед уборкой огораживаются для безопасности москвичей, во время работ ситуацию на земле контролирует дежурный. Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам не заходить за ограничительные ленты и быть осторожными, передвигаясь по столице.