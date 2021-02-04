https://ria.ru/20210204/sklad-1595945430.html
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T03:59
2021-02-04T03:59
2021-02-04T03:59
пожар на автоскладе в красноярске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Ликвидация открытого горения в 6.02 (2.02 мск)", - сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля, пожар локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20210203/pozhary-1595876583.html
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пожар на автоскладе в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия