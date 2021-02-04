https://ria.ru/20210204/sklad-1595945430.html

В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей

В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T03:59

2021-02-04T03:59

2021-02-04T03:59

пожар на автоскладе в красноярске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Ликвидация открытого горения в 6.02 (2.02 мск)", - сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля, пожар локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20210203/pozhary-1595876583.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на автоскладе в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия