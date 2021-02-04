https://ria.ru/20210204/simptomy-1596090121.html

Перенесшие коронавирус перечислили странные симптомы заболевания

Перенесшие коронавирус перечислили странные симптомы заболевания

Испанские исследователи изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-04T21:10

2021-02-04T21:10

2021-02-05T01:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Испанские исследователи изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express. Группа ученых из Мадрида опросила 666 пациентов с коронавирусом и обнаружила приблизительно у четверти из них такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки. Кроме того, у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Отмечается, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса. Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596068659.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире