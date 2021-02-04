https://ria.ru/20210204/simptom-1595963526.html

Назван необычный симптом COVID-19

Назван необычный симптом COVID-19

Покраснение пальцев ног может свидетельствовать о развитии COVID-19, рассказал Express врач Хусейн Абде. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:17

2021-02-04T10:17

2021-02-04T14:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Покраснение пальцев ног может свидетельствовать о развитии COVID-19, рассказал Express врач Хусейн Абде.По его словам, некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.Абде подчеркнул, что ощущения при "ковидных пальцах" схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи.Среди основных симптомов COVID-19 врачи выделяют повышение температуры тела, сухой (или с небольшим количеством мокроты) кашель, одышку, боли в мышцах, утомляемость, нарушение обоняния, потерю вкуса. Реже заражение коронавирусом SARS-CoV-2 проявляется через головную боль, тошноту, рвоту, диарею.Клинические признаки COVID-19 сходны с симптомами многих респираторных заболеваний, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

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2021

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коронавирус covid-19, общество