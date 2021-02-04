Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Уральский Кирилла Серебренникова за ретвит записи в соцсети экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с призывом "31-го выходить", сообщил РИА Новости адвокат уральца Роман Качанов.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
"Наказание ему назначили - штраф 30 тысяч рублей. За репост текста Евгения Ройзмана. Там по сути была только одна фраза, к которой придрались - "31-го надо выходить". Куда выходить, зачем выходить, в какое время выходить – непонятно. Может быть, в магазин выходить. Мы пытались это объяснить судье… Будем обжаловать. Я думал, что будет оправдательное постановление, если честно", - сказал собеседник агентства. Подтверждением информации от суда РИА Новости пока не располагает.
По словам адвоката, сотрудник ФСБ, увидевший ретвит записи Ройзмана на странице Серебренникова, обратился в полицию. Молодого человека задержали 30 января на рабочем месте – он работает продавцом в единственном в поселке магазине "Магнит".
Серебренникова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД говорили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".