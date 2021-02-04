https://ria.ru/20210204/shtraf-1596021428.html

Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана

Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана

Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Уральский Кирилла Серебренникова за ретвит записи в соцсети экс-мэра... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:51

2021-02-04T14:51

2021-02-04T14:51

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений ройзман

дмитрий песков

уральский

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Уральский Кирилла Серебренникова за ретвит записи в соцсети экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с призывом "31-го выходить", сообщил РИА Новости адвокат уральца Роман Качанов.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19."Наказание ему назначили - штраф 30 тысяч рублей. За репост текста Евгения Ройзмана. Там по сути была только одна фраза, к которой придрались - "31-го надо выходить". Куда выходить, зачем выходить, в какое время выходить – непонятно. Может быть, в магазин выходить. Мы пытались это объяснить судье… Будем обжаловать. Я думал, что будет оправдательное постановление, если честно", - сказал собеседник агентства. Подтверждением информации от суда РИА Новости пока не располагает.По словам адвоката, сотрудник ФСБ, увидевший ретвит записи Ройзмана на странице Серебренникова, обратился в полицию. Молодого человека задержали 30 января на рабочем месте – он работает продавцом в единственном в поселке магазине "Магнит".Серебренникова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД говорили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210203/shtraf-1595899678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/putin-1596002458.html

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россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений ройзман, дмитрий песков, уральский, свердловская область, происшествия