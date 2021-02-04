https://ria.ru/20210204/shkolnitsa-1591625036.html

В Москве подростка год держали в интернате из-за шутки

В Москве подростка год держали в интернате из-за шутки

Шестнадцатилетняя школьница из Москвы больше года провела в интернате, куда ее отправили из-за неудачной шутки. Мать уверена: органы опеки изъяли дочь... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

черемушкинский суд г. москвы

москва

подростки

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Лидия Белькова. Шестнадцатилетняя школьница из Москвы больше года провела в интернате, куда ее отправили из-за неудачной шутки. Мать уверена: органы опеки изъяли дочь незаконно, подделав документы. После обращений в прокуратуру перед праздниками девушку все же отпустили домой. Теперь ждут суда. В подробностях семейной драмы разбиралось РИА Новости.Художница Оксана Романова растила Диану (имя изменено) одна. В воспитании придерживалась консервативных взглядов: девочка посещала церковные службы, воскресную школу, помогала по дому. Трудности во взаимопонимании начались три года назад: тринадцатилетняя дочь отказалась слушаться.После очередной ссоры в 2017-м Диана сбежала из дома. Мать обратилась в правоохранительные органы, девочку нашли и поставили на учет.Она бунтовала, требовала больше свободы — особенно когда строгая мать не отпускала на свидания. Вскоре после клиники Диану забрали в интернат. "В больнице мне дали подписать бланк выписки. На следующий день внезапно ее увезли в приют без моего ведома. Якобы я отказалась от собственного ребенка", — объясняет Романова.Женщина обратилась в Православный правозащитный аналитический центр (ППАЦ) и по совету юристов подала заявление в опеку. Проблему решили, и девочка вернулась домой.Подписи под калькуПозже сотрудники ППАЦ выяснили, что подписи матери в бумагах о передаче ребенка в приют могли подделать. По мнению адвокатов, сотрудники явно превысили должностные полномочия. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты исследовательского центра "Независимая экспертиза" (копия документа есть в распоряжении редакции).Юристы направили заявление в Следственный комитет и Черемушкинский суд Москвы, но ответа не получили.В СК рассказали, что московские следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями") и статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Дальнейшие вопросы в ведомстве комментировать отказались. На страже детстваНа этом проблемы в семье Романовых не закончились. Осенью 2019-го после очередного конфликта Диана пожаловалась однокласснице, что мама ее выгнала, поэтому она ночует в подъезде. "Я гуляла с подругой и решила пошутить — сказала, что не живу дома, — вспоминает Диана. — Она восприняла все всерьез и сообщила классной руководительнице. Та даже не разобралась в ситуации, не спросила ни меня, ни маму, а позвонила в полицию. За мной сразу приехали и поставили перед фактом: я незамедлительно отправляюсь в отделение и связаться с мамой не могу".Многочисленные попытки вернуть Диану пресекали сотрудники опеки и приюта. Оксане не давали даже видеться с дочерью."Когда мама приезжала меня навестить, ее либо не пускали, либо скрывали от меня, либо не разрешали мне выйти из здания. Я поняла, что совершила ошибку. Пыталась донести до взрослых, что хочу жить с мамой, но меня никто не слушал и не интересовался моим мнением", — говорит подросток.В приюте девушка пыталась покончить с собой.В департаменте соцзащиты Москвы РИА Новости сообщили, что мать больше семи месяцев не подавала ходатайство о возвращении дочери, и комиссия по делам несовершеннолетних намерена ограничить Романову в родительских правах. "К сожалению, мама не шла на контакт и не предпринимала усилий, чтобы восстановить отношения с Дианой. С девочкой мы ведем реабилитационную работу. Ей по-прежнему необходима помощь специалистов", — утверждают в соцзащите.Чиновники добавляют: проверка инцидента с попыткой суицида не выявила нарушений в действиях сотрудников интерната.Подарок к Новому годуПеред Новым годом Диана написала очередные жалобы в прокуратуру и опеку (есть в распоряжении редакции). В итоге девушку все же отпустили домой на праздники. "Это лучший Новый год в моей жизни — с мамой, в кругу семьи. Мы вместе готовили салаты, катались на сноуборде, смотрели фильмы", — рассказывает она. Однако воссоединение семьи может оказаться недолгим: 16 февраля Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрит вопрос об ограничении Романовой в родительских правах. Этого добивается комиссия по делам несовершеннолетних.В ожидании суда Диана с ужасом вспоминает о проведенном в интернате времени.Сейчас она хочет сменить школу, где к ней и маме "плохо относятся", а потом планирует поступить на факультет архитектуры или дизайна.Диана говорит, что только после случившегося осознала: до 18 лет дети должны жить в семье и находить общий язык со взрослыми.

https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html

https://ria.ru/20201221/opekunstvo-1589898551.html

https://ria.ru/20201211/demografiya-1588722127.html

https://ria.ru/20201222/semya-1590384139.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черемушкинский суд г. москвы, москва, подростки, общество