https://ria.ru/20210204/shkolnitsa-1591625036.html
В Москве подростка год держали в интернате из-за шутки
В Москве подростка год держали в интернате из-за шутки
Шестнадцатилетняя школьница из Москвы больше года провела в интернате, куда ее отправили из-за неудачной шутки. Мать уверена: органы опеки изъяли дочь... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:00
2021-02-04T08:00
2021-02-04T08:00
черемушкинский суд г. москвы
москва
подростки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591618869_0:267:3077:1998_1920x0_80_0_0_0c20648607d34a3ae6c040dc898b6014.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Лидия Белькова. Шестнадцатилетняя школьница из Москвы больше года провела в интернате, куда ее отправили из-за неудачной шутки. Мать уверена: органы опеки изъяли дочь незаконно, подделав документы. После обращений в прокуратуру перед праздниками девушку все же отпустили домой. Теперь ждут суда. В подробностях семейной драмы разбиралось РИА Новости.Художница Оксана Романова растила Диану (имя изменено) одна. В воспитании придерживалась консервативных взглядов: девочка посещала церковные службы, воскресную школу, помогала по дому. Трудности во взаимопонимании начались три года назад: тринадцатилетняя дочь отказалась слушаться.После очередной ссоры в 2017-м Диана сбежала из дома. Мать обратилась в правоохранительные органы, девочку нашли и поставили на учет.Она бунтовала, требовала больше свободы — особенно когда строгая мать не отпускала на свидания. Вскоре после клиники Диану забрали в интернат. "В больнице мне дали подписать бланк выписки. На следующий день внезапно ее увезли в приют без моего ведома. Якобы я отказалась от собственного ребенка", — объясняет Романова.Женщина обратилась в Православный правозащитный аналитический центр (ППАЦ) и по совету юристов подала заявление в опеку. Проблему решили, и девочка вернулась домой.Подписи под калькуПозже сотрудники ППАЦ выяснили, что подписи матери в бумагах о передаче ребенка в приют могли подделать. По мнению адвокатов, сотрудники явно превысили должностные полномочия. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты исследовательского центра "Независимая экспертиза" (копия документа есть в распоряжении редакции).Юристы направили заявление в Следственный комитет и Черемушкинский суд Москвы, но ответа не получили.В СК рассказали, что московские следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями") и статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Дальнейшие вопросы в ведомстве комментировать отказались. На страже детстваНа этом проблемы в семье Романовых не закончились. Осенью 2019-го после очередного конфликта Диана пожаловалась однокласснице, что мама ее выгнала, поэтому она ночует в подъезде. "Я гуляла с подругой и решила пошутить — сказала, что не живу дома, — вспоминает Диана. — Она восприняла все всерьез и сообщила классной руководительнице. Та даже не разобралась в ситуации, не спросила ни меня, ни маму, а позвонила в полицию. За мной сразу приехали и поставили перед фактом: я незамедлительно отправляюсь в отделение и связаться с мамой не могу".Многочисленные попытки вернуть Диану пресекали сотрудники опеки и приюта. Оксане не давали даже видеться с дочерью."Когда мама приезжала меня навестить, ее либо не пускали, либо скрывали от меня, либо не разрешали мне выйти из здания. Я поняла, что совершила ошибку. Пыталась донести до взрослых, что хочу жить с мамой, но меня никто не слушал и не интересовался моим мнением", — говорит подросток.В приюте девушка пыталась покончить с собой.В департаменте соцзащиты Москвы РИА Новости сообщили, что мать больше семи месяцев не подавала ходатайство о возвращении дочери, и комиссия по делам несовершеннолетних намерена ограничить Романову в родительских правах. "К сожалению, мама не шла на контакт и не предпринимала усилий, чтобы восстановить отношения с Дианой. С девочкой мы ведем реабилитационную работу. Ей по-прежнему необходима помощь специалистов", — утверждают в соцзащите.Чиновники добавляют: проверка инцидента с попыткой суицида не выявила нарушений в действиях сотрудников интерната.Подарок к Новому годуПеред Новым годом Диана написала очередные жалобы в прокуратуру и опеку (есть в распоряжении редакции). В итоге девушку все же отпустили домой на праздники. "Это лучший Новый год в моей жизни — с мамой, в кругу семьи. Мы вместе готовили салаты, катались на сноуборде, смотрели фильмы", — рассказывает она. Однако воссоединение семьи может оказаться недолгим: 16 февраля Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрит вопрос об ограничении Романовой в родительских правах. Этого добивается комиссия по делам несовершеннолетних.В ожидании суда Диана с ужасом вспоминает о проведенном в интернате времени.Сейчас она хочет сменить школу, где к ней и маме "плохо относятся", а потом планирует поступить на факультет архитектуры или дизайна.Диана говорит, что только после случившегося осознала: до 18 лет дети должны жить в семье и находить общий язык со взрослыми.
https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html
https://ria.ru/20201221/opekunstvo-1589898551.html
https://ria.ru/20201211/demografiya-1588722127.html
https://ria.ru/20201222/semya-1590384139.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591618869_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_d505bf510c66ba67a06fb3049f0fe508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черемушкинский суд г. москвы, москва, подростки, общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Лидия Белькова. Шестнадцатилетняя школьница из Москвы больше года провела в интернате, куда ее отправили из-за неудачной шутки. Мать уверена: органы опеки изъяли дочь незаконно, подделав документы. После обращений в прокуратуру перед праздниками девушку все же отпустили домой. Теперь ждут суда. В подробностях семейной драмы разбиралось РИА Новости.
Художница Оксана Романова растила Диану (имя изменено) одна. В воспитании придерживалась консервативных взглядов: девочка посещала церковные службы, воскресную школу, помогала по дому. Трудности во взаимопонимании начались три года назад: тринадцатилетняя дочь отказалась слушаться.
"Она упертая, у нее всегда по-своему, — говорит Оксана Романова. — Но ведь практически все родители следят, чтобы дети делали уроки или, например, убирались. Что здесь такого?"
После очередной ссоры в 2017-м Диана сбежала из дома. Мать обратилась в правоохранительные органы, девочку нашли и поставили на учет.
Она бунтовала, требовала больше свободы — особенно когда строгая мать не отпускала на свидания.
"Говорила, что хочет быть как все, — вспоминает Оксана. — Угрожала, что бросится под машину. Успокоить сама ее я не могла. Врач посоветовала обратиться в психиатрическую больницу, где, я надеялась, дочери помогут".
Вскоре после клиники Диану забрали в интернат.
"В больнице мне дали подписать бланк выписки. На следующий день внезапно ее увезли в приют без моего ведома. Якобы я отказалась от собственного ребенка", — объясняет Романова.
Женщина обратилась в Православный правозащитный аналитический центр (ППАЦ) и по совету юристов подала заявление в опеку. Проблему решили, и девочка вернулась домой.
Подписи под кальку
Позже сотрудники ППАЦ выяснили, что подписи матери в бумагах о передаче ребенка в приют могли подделать. По мнению адвокатов, сотрудники явно превысили должностные полномочия. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты исследовательского центра "Независимая экспертиза" (копия документа есть в распоряжении редакции).
"Мама "расписалась" не только в добровольном помещении в интернат, но и об оказании целого списка услуг: на розыск Дианы в случае побега, проведение диспансеризации, работу с психологом и так далее. Подписи, по мнению специалиста, скорее всего, рисовали через стекло или через кальку", — пояснили в ППАЦ.
Юристы направили заявление в Следственный комитет и Черемушкинский суд Москвы
, но ответа не получили.
В СК рассказали, что московские следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями") и статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Дальнейшие вопросы в ведомстве комментировать отказались.
На страже детства
На этом проблемы в семье Романовых не закончились. Осенью 2019-го после очередного конфликта Диана пожаловалась однокласснице, что мама ее выгнала, поэтому она ночует в подъезде.
"Я гуляла с подругой и решила пошутить — сказала, что не живу дома, — вспоминает Диана. — Она восприняла все всерьез и сообщила классной руководительнице. Та даже не разобралась в ситуации, не спросила ни меня, ни маму, а позвонила в полицию. За мной сразу приехали и поставили перед фактом: я незамедлительно отправляюсь в отделение и связаться с мамой не могу".
Многочисленные попытки вернуть Диану пресекали сотрудники опеки и приюта. Оксане не давали даже видеться с дочерью.
"Когда мама приезжала меня навестить, ее либо не пускали, либо скрывали от меня, либо не разрешали мне выйти из здания. Я поняла, что совершила ошибку. Пыталась донести до взрослых, что хочу жить с мамой, но меня никто не слушал и не интересовался моим мнением", — говорит подросток.
В приюте девушка пыталась покончить с собой.
"Хотела привлечь внимание, чтобы меня хоть так услышали, — объясняет она. — Я жила как в тюрьме. Ничего плохого не сделала, но обходились со мной, наверное, хуже, чем в СИЗО".
В департаменте соцзащиты Москвы РИА Новости сообщили, что мать больше семи месяцев не подавала ходатайство о возвращении дочери, и комиссия по делам несовершеннолетних намерена ограничить Романову в родительских правах.
"К сожалению, мама не шла на контакт и не предпринимала усилий, чтобы восстановить отношения с Дианой. С девочкой мы ведем реабилитационную работу. Ей по-прежнему необходима помощь специалистов", — утверждают в соцзащите.
Чиновники добавляют: проверка инцидента с попыткой суицида не выявила нарушений в действиях сотрудников интерната.
Подарок к Новому году
Перед Новым годом Диана написала очередные жалобы в прокуратуру и опеку (есть в распоряжении редакции). В итоге девушку все же отпустили домой на праздники.
"Это лучший Новый год в моей жизни — с мамой, в кругу семьи. Мы вместе готовили салаты, катались на сноуборде, смотрели фильмы", — рассказывает она.
Однако воссоединение семьи может оказаться недолгим: 16 февраля Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрит вопрос об ограничении Романовой в родительских правах. Этого добивается комиссия по делам несовершеннолетних.
В ожидании суда Диана с ужасом вспоминает о проведенном в интернате времени.
"Нет личного пространства, в комнате жили вдесятером. Отдохнуть нельзя ни ночью, ни днем. В начале пандемии, когда нас перевели на дистанционку, я не могла нормально учиться — на двух человек один стол. В приюте отказались выдать аттестат после девятого класса, и я не поступила в колледж".
Сейчас она хочет сменить школу, где к ней и маме "плохо относятся", а потом планирует поступить на факультет архитектуры или дизайна.
Диана говорит, что только после случившегося осознала: до 18 лет дети должны жить в семье и находить общий язык со взрослыми.