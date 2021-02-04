В Крыму назвали шантажом санкции Киева за полеты на полуостров
07:35 04.02.2021 (обновлено: 08:49 04.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой "банальный шантаж", заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Налицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду", — сказал РИА Новости Гемпель.
Политик выразил уверенность, что Киеву не удастся сдержать развитие полуострова, а в скором времени число операторов, летающих в Крым, увеличится.
Также Гемпель добавил, что от отсутствия "здравого" диалога с Россией Украина будет нести только экономические потери.
Киев ввел ограничения против молдавского перевозчика JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA за полеты в Россию и Крым. Им запретили транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. По информации издания "Украинская правда", на их самолетах депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию.
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