https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

В Крыму назвали шантажом санкции Киева за полеты на полуостров

В Крыму назвали шантажом санкции Киева за полеты на полуостров

Санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой "банальный шантаж", заявил глава комитета регионального парламента... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:35

2021-02-04T07:35

2021-02-04T08:49

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

владимир путин

симферополь

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой "банальный шантаж", заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Политик выразил уверенность, что Киеву не удастся сдержать развитие полуострова, а в скором времени число операторов, летающих в Крым, увеличится.Также Гемпель добавил, что от отсутствия "здравого" диалога с Россией Украина будет нести только экономические потери.Киев ввел ограничения против молдавского перевозчика JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA за полеты в Россию и Крым. Им запретили транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. По информации издания "Украинская правда", на их самолетах депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию.

https://ria.ru/20210201/krym-1595585261.html

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симферополь

севастополь

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир путин, симферополь, севастополь, оон, украина