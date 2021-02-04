https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596087905.html

Белый дом захотел ввести больше санкций против России

Белый дом захотел ввести больше санкций против России

Вашингтон намерен принять меры, которые "повлияют на поведение" Москвы, заявил на брифинге советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T20:42

2021-02-04T20:42

2021-02-04T21:31

джейк салливан

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен принять меры, которые "повлияют на поведение" Москвы, заявил на брифинге советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан."В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан на территории Европы, это касается кибератак, которые вы упомянули, и многих других вещей", — сказал он.По словам Салливана, Белый дом сделает это так и тогда, когда сочтет нужным."Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно нет! Но считаем ли мы, что мы сможем занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения? Да, мы так считаем", — добавил советник американского лидера.При этом он подчеркнул, что такой сценарий "не исключает сотрудничества с Россией в сферах, где это выгодно интересам США".Соединенные Штаты постоянно усиливают санкционное давление на Россию. По словам президента Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. В самих США при этом признавали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако там "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство" Москвой.

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html

россия

москва

сша

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джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире