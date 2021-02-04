https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

В ООН осудили санкции против оппозиционных телеканалов на Украине

В ООН осудили санкции против оппозиционных телеканалов на Украине

Санкции в отношении ряда телеканалов на Украине могут повлиять на свободу слова в стране, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучает,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:56

2021-02-04T17:56

2021-02-04T20:14

управление верховного комиссара оон по правам человека

владимир зеленский

оон

украина

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ЖЕНЕВА, 4 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции в отношении ряда телеканалов на Украине могут повлиять на свободу слова в стране, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучает, насколько решение президента Владимира Зеленского соответствует международному праву, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Марта Хуртадо.По словам Хуртадо, предварительные опасения УВКПЧ связаны с тем, насколько необходимо и соразмерно ограничение свободы выражения мнений на Украине."Мы поделимся нашими выводами с соответствующими заинтересованными сторонами", - отметила она.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595802978.html

https://ria.ru/20210203/snv-3-1595925576.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

управление верховного комиссара оон по правам человека, владимир зеленский, оон, украина