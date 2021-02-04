https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596042259.html

В России оценили американский проект о санкциях по делу Навального

В России оценили американский проект о санкциях по делу Навального

В России прокомментировали законопроект о санкциях по делу Навального, внесенный в конгресс США группой сенаторов. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:28

2021-02-04T16:28

2021-02-04T17:44

замена условного срока навального

россия

леонид слуцкий

вашингтон

сергей лавров

госдума рф

елена панина

константин косачев

сша

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России прокомментировали законопроект о санкциях по делу Навального, внесенный в конгресс США группой сенаторов.Согласно документу, американская администрация должна сделать вывод о том, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия, а также предложить определение повода для убийства политика Бориса Немцова в 2015 году. Если администрация увидит нарушение международного законодательства со стороны тех или иных чиновников, авторы документа предлагают ввести против них санкции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит у американских законодателей "постоянные санкционные рефлексы", а проект конгресса — не повод для экстренной реакции главы государства, поскольку документ только будут обсуждать."Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления", — подчеркнул Песков.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, обратил внимание на то, что ситуация с Навальным — сугубо внутреннее дело России, никак не относящееся ни к США, ни к двусторонним отношениям."А бряцание санкциями в этом случае — еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", — напомнил Косачев.Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, основной целью Вашингтона остается сдерживание Москвы любыми средствами, а инцидент с Навальным служит исключительно поводом для этого. По его словам, на все очередные ограничительные меры страна способна ответить адекватными контрмерами: обдуманно и взвешенно, "без агрессии и истерики"."И еще: нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдоотравлением", — заключил парламентарий.Член комитета ГД по международным делам Елена Панина считает, что предложенные в американском проекте меры отличаются от уже привычных санкционных инструментов: по ее мнению, они могут рассматриваться как "прелюдия" к агрессивным действиям против России, "несущим угрозу национальной безопасности страны"."Конфронтационные игры, подобные американскому законопроекту, выходят за рамки экономического давления и могут привести уже не к пересечению "красных линий", а к "переходу Рубикона", это движение к "точке невозврата", — отметила Панина.Российский МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595682743.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595964647.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595994165.html

россия

вашингтон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, леонид слуцкий, вашингтон, сергей лавров, госдума рф, елена панина, константин косачев, сша