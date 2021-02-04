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Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T03:15
2021-02-04T09:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
хабаровск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска.По данным областного МЧС, аэробус А-319 приземлился в 10:17 (02:17 мск) с 90 пассажирами и семью членами экипажа на борту."Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", — отметили в МЧС.Как рассказали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, самолет вылетел в штатном режиме, никаких происшествий зафиксировано не было.
https://ria.ru/20210114/samolet-1592972871.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, хабаровск, происшествия

Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине

03:15 04.02.2021 (обновлено: 09:01 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска.

"Через 20 минут после вылета из Хабаровска в кабине пилота произошло задымление, командир воздушного судна уведомил оперативные службы. Задымление удалось ликвидировать самостоятельно", — рассказали РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска.

По данным областного МЧС, аэробус А-319 приземлился в 10:17 (02:17 мск) с 90 пассажирами и семью членами экипажа на борту.
"Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", — отметили в МЧС.
Как рассказали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, самолет вылетел в штатном режиме, никаких происшествий зафиксировано не было.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскХабаровскПроисшествия
 
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