https://ria.ru/20210204/samolet-1595944992.html

Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине

Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине

В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T03:15

2021-02-04T03:15

2021-02-04T09:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

хабаровск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска.По данным областного МЧС, аэробус А-319 приземлился в 10:17 (02:17 мск) с 90 пассажирами и семью членами экипажа на борту."Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", — отметили в МЧС.Как рассказали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, самолет вылетел в штатном режиме, никаких происшествий зафиксировано не было.

https://ria.ru/20210114/samolet-1592972871.html

россия

южно-сахалинск

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, хабаровск, происшествия