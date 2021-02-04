https://ria.ru/20210204/samolet-1595944992.html
Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T03:15
2021-02-04T03:15
2021-02-04T09:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
хабаровск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске аварийно сел борт из Хабаровска.По данным областного МЧС, аэробус А-319 приземлился в 10:17 (02:17 мск) с 90 пассажирами и семью членами экипажа на борту."Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", — отметили в МЧС.Как рассказали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, самолет вылетел в штатном режиме, никаких происшествий зафиксировано не было.
https://ria.ru/20210114/samolet-1592972871.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, хабаровск, происшествия