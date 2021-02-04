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Почти 35 миллиардов рублей выделят на соцпомощь жителям Самарской области
Почти 35 миллиардов рублей выделят на соцпомощь жителям Самарской области
Почти 35 миллиардов рублей выделено на социальные выплаты в Самарской области в 2021 году, поддержку получат более 2 миллионов человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:02
2021-02-04T10:02
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Почти 35 миллиардов рублей выделено на социальные выплаты в Самарской области в 2021 году, поддержку получат более 2 миллионов человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Более двух миллионов человек получит помощь. Почти 35 миллиардов рублей – беспрецедентные по сравнению с прошлыми годами средства, направляем на поддержку семей и жителей Самарской области. Да, бюджетам сейчас тяжело, но людям намного тяжелее", – цитирует Азарова пресс-служба облправительства.По данным пресс-службы, в 2020 году объем средств соцвыплат составил 23,9 миллиарда рублей, что позволило поддержать 1,8 миллиона жителей Самарской области. Отмечается, что в прошлом году власти региона вернули выплаты ветеранам труда и не отказались ни от одного обязательства в текущем году. Так, в этом году будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, с 2021 года введен дифференцированный подход – для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума, размер выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тысяч рублей до 11 тысяч рублей. Количество заявителей, получивших эту выплату на 1 января 2021 составляет 78 698 семей на 90 422 ребенка.По информации пресс-службы, всего в Самарской области осуществляется 123 социальные выплаты.
https://ria.ru/20210129/samara-1595155845.html
https://ria.ru/20210119/reestr-1593701314.html
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дмитрий азаров, самарская область, общество

Почти 35 миллиардов рублей выделят на соцпомощь жителям Самарской области

10:02 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Почти 35 миллиардов рублей выделено на социальные выплаты в Самарской области в 2021 году, поддержку получат более 2 миллионов человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Более двух миллионов человек получит помощь. Почти 35 миллиардов рублей – беспрецедентные по сравнению с прошлыми годами средства, направляем на поддержку семей и жителей Самарской области. Да, бюджетам сейчас тяжело, но людям намного тяжелее", – цитирует Азарова пресс-служба облправительства.
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По данным пресс-службы, в 2020 году объем средств соцвыплат составил 23,9 миллиарда рублей, что позволило поддержать 1,8 миллиона жителей Самарской области. Отмечается, что в прошлом году власти региона вернули выплаты ветеранам труда и не отказались ни от одного обязательства в текущем году. Так, в этом году будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, с 2021 года введен дифференцированный подход – для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума, размер выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тысяч рублей до 11 тысяч рублей. Количество заявителей, получивших эту выплату на 1 января 2021 составляет 78 698 семей на 90 422 ребенка.
По информации пресс-службы, всего в Самарской области осуществляется 123 социальные выплаты.
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