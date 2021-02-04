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Людей в автозаках у спецприемника в Сахарово нет, заявили в ОНК
Людей в автозаках у спецприемника в Сахарово нет, заявили в ОНК
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве, где находятся административно арестованные после незаконных акций в центре столицы,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:42
2021-02-04T13:42
алексей мельников
telegram (приложение)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве, где находятся административно арестованные после незаконных акций в центре столицы, стоят пустые автобусы и автозаки, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что граждане, которым назначили административный арест, больше 12 часов просидели в автозаках у ЦВСИГ из-за того, что там закончились места."Нам сейчас поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о том, что происходит у ЦВСИГ в деревне Сахарово, куда накануне привозили административно арестованных граждан. Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые", - написал Мельников в Telegram.Он добавил, что сейчас он выезжает к ЦВСИГ."Никто специально не держит людей в маленьких помещениях, ни у кого нет цели, чтобы люди испытывали дискомфорт. Поэтому после прохождения всех процедур, связанных с оформлением граждан, проблемы с размещением будут решены", - добавил правозащитник в беседе с РИА Новости.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595996242.html
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алексей мельников, telegram (приложение), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, происшествия

Людей в автозаках у спецприемника в Сахарово нет, заявили в ОНК

13:42 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве, где находятся административно арестованные после незаконных акций в центре столицы, стоят пустые автобусы и автозаки, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что граждане, которым назначили административный арест, больше 12 часов просидели в автозаках у ЦВСИГ из-за того, что там закончились места.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:59
Песков заявил, что Путин не смотрел записи из спецприемника в Сахарово
"Нам сейчас поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о том, что происходит у ЦВСИГ в деревне Сахарово, куда накануне привозили административно арестованных граждан. Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые", - написал Мельников в Telegram.
Он добавил, что сейчас он выезжает к ЦВСИГ.
"Никто специально не держит людей в маленьких помещениях, ни у кого нет цели, чтобы люди испытывали дискомфорт. Поэтому после прохождения всех процедур, связанных с оформлением граждан, проблемы с размещением будут решены", - добавил правозащитник в беседе с РИА Новости.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:28
Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово
 
Алексей МельниковTelegram (приложение)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскПроисшествия
 
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