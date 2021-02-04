https://ria.ru/20210204/sakhar-1595953864.html

В ЦСР объяснили данные Росстата покупками сахара и масла впрок

В ЦСР объяснили данные Росстата покупками сахара и масла впрок

Уточнение Росстатом структуры потребительских расходов населения и объемов потребления может говорить о том, что россияне стали закупаться впрок сахаром и... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:46

2021-02-04T08:46

2021-02-04T08:46

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уточнение Росстатом структуры потребительских расходов населения и объемов потребления может говорить о том, что россияне стали закупаться впрок сахаром и подсолнечным маслом, сообщила РИА Новости советник президента ЦСР Елена Разумова.Росстат при расчете индекса потребительских цен за период с 25 января по 1 февраля 2021 года провел уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления, в результате чего увеличилась доля продовольственных товаров: в частности, выросла доля потребления сахара, подсолнечного масла, яиц, гречки, риса, вермишели и макаронных изделий, а также муки. Потребление мяса, рыбы, а также молочных продуктов осталось на прежнем уровне; при этом на прошлой неделе зафиксированы рост цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 1,6%) и мясо кур (на 0,5%), а также снижение цен на сметану и сливочное масло (на 0,1%)."Данные Росстата о росте доли в структуре потребления продовольственных товаров растительного масла и сахара после объявленного снижения цен на эти продукты могло спровоцировать закупки впрок – "пока не подорожало". При этом какой-то устойчивой взаимосвязи между динамикой цен и потреблением пока не прослеживается. Потребление гречки, макарон и муки продолжает расти, несмотря на сохранение либо рост цен на них", - считает Разумова. При этом, заметила эксперт, потребление мясной продукции сохраняется на прежнем уровне - несмотря на удорожание мяса птицы и свинины.Она считает, что оперативными официальными статистическими методами нельзя оценить, насколько решена задача по повышению доступности "регулируемых" продуктов питания для наиболее уязвимых категорий населения. По ее словам, быстро такие задачи обычно можно реализовать только в рамках социологических опросов."Кстати, при введении регулирования цен ориентировались на товары с наиболее высоким темпами роста цен, однако в действительности не очень понятно, потребление каких товаров потребители действительно хотели бы увеличить", - сказала Разумова. Может даже оказаться и так, что экономия на сахар и масло не покрывает расходов на дорожающие мясо и овощи, которых в рационе заметно больше, добавила собеседница агентства.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика