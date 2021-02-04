https://ria.ru/20210204/roskachestvo-1595952944.html

Роскачество проверило иностранную органическую продукцию

Роскачество проверило иностранную органическую продукцию

Роскачество проверило иностранную органическую продукцию на содержание пестицидов. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:33

2021-02-04T08:33

2021-02-04T10:40

роскачество

евросоюз

эквадор

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роскачество проверило иностранную органическую продукцию на содержание пестицидов.Специалисты организации исследовали 30 товаров 22 торговых марок, промаркированных знаком сертификации органической продукции ЕС – Евролистом. Среди продуктов бананы, детское питание, макаронные изделия, рис, хлебцы, хлопья, консервированные томаты и кукуруза, чай, крекеры, сушки, мука, имбирь и корица.С 1 января прошлого года в России действует специальный закон, согласно которому продукция, помеченная как "органическая", не должна содержать даже минимального количества пестицидов. Из тридцати товаров признаки нарушения этого закона при производстве нашли только в эквадорских бананах — там обнаружили пестицид хлорипирифос в концентрации 0,029 милиграмм на килограмм, хотя товар шел с пометкой "стопроцентной органики". Хлорпирифосом уничтожают насекомых, представляющих угрозу урожаю. Между тем, в 2019-2020 годах была отмечена массовая гибель пчел, отравившихся этим веществом, и с 1 октября 2020 года парламент Евросоюза запретил его применение, говорится в сообщении. Кроме того, европейские власти запретили ввоз продуктов, которые содержат свыше 0,01 мг/кг остатков этого соединения.По мнению экспертов, хлорпирифос мог попасть в бананы либо через прямую обработку плантации пестицидом, либо из-за близкого соседства с площадями, где его могли применять. В остальных товарах отклонений не нашли. Отмечается, что эксперты исследовали только содержание самых распространенных пестицидов и генетически модифицированных организмов (ГМО); другие показатели качества и безопасности, а также достоверность маркировки в испытаниях не рассматривались.

https://ria.ru/20210128/voda-1594891910.html

https://ria.ru/20210126/pryanosti-1594572720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, евросоюз, эквадор, общество