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Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда
Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда
Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:23
2021-02-04T12:23
россия
максим решетников
владимир владимиров
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%, происходит восстановление занятости, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Вы недавно на одном из совещаний докладывали о том, что у нас показатели по безработице оказались лучше, чем даже ожидали, по итогам 2020 года. Как сейчас ситуация на рынке труда складывается?" - поинтересовался президент."Да, Владимир Владимирович, у нас в августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9% (в декабре - ред.)... Причем нормальный уровень до начала у нас был ниже 5% - 4,6%... Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит", - рассказал Решетников.По словам министра, опыт пандемии показал, что наиболее эффективным инструментом на рынке труда оказалась поддержка работодателей через субсидии на выплату зарплат. "Ясно, что у нас есть большая инвестиционная политика, все эти новые проекты и так далее. Но это требует времени, больших программ подготовки и так далее. А гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться и так далее, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется, со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали", - сказал глава МЭР."Как мы делали в период острого кризиса пандемии, мы именно так и поступали", - отметил президент.Решетников заявил, что в данный момент министерство совместно с Минтрудом готовят соответствующие предложения.
https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html
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россия, максим решетников, владимир владимиров, владимир путин, экономика

Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда

12:23 04.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%, происходит восстановление занятости, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вы недавно на одном из совещаний докладывали о том, что у нас показатели по безработице оказались лучше, чем даже ожидали, по итогам 2020 года. Как сейчас ситуация на рынке труда складывается?" - поинтересовался президент.
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"Да, Владимир Владимирович, у нас в августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9% (в декабре - ред.)... Причем нормальный уровень до начала у нас был ниже 5% - 4,6%... Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит", - рассказал Решетников.
По словам министра, опыт пандемии показал, что наиболее эффективным инструментом на рынке труда оказалась поддержка работодателей через субсидии на выплату зарплат. "Ясно, что у нас есть большая инвестиционная политика, все эти новые проекты и так далее. Но это требует времени, больших программ подготовки и так далее. А гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться и так далее, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется, со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали", - сказал глава МЭР.
"Как мы делали в период острого кризиса пандемии, мы именно так и поступали", - отметил президент.
Решетников заявил, что в данный момент министерство совместно с Минтрудом готовят соответствующие предложения.
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