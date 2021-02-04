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Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:38
2021-02-04T18:54
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В число одобренных главой государства критериев вошли следующие показатели:Администрации президента Путин поручил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад.Указ вступает в силу со дня его подписания.
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россия, владимир путин, политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

17:38 04.02.2021 (обновлено: 18:54 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 15:06
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения поручений Путина
В число одобренных главой государства критериев вошли следующие показатели:
  • численность населения;
  • ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
  • темпы роста зарплат;
  • уровень бедности;
  • уровень образования;
  • рейтинг доверия региональных властей;
  • темпы возведения жилья;
  • число семей, улучшивших жилищные условия;
  • качество городской среды;
  • качество окружающей среды;
  • эффективность поддержки талантливых детей и молодежи;
  • доля занимающихся спортом граждан.
Администрации президента Путин поручил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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