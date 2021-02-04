Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
17:38 04.02.2021 (обновлено: 18:54 04.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В число одобренных главой государства критериев вошли следующие показатели:
- —численность населения;
- —ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- —темпы роста зарплат;
- —уровень бедности;
- —уровень образования;
- —рейтинг доверия региональных властей;
- —темпы возведения жилья;
- —число семей, улучшивших жилищные условия;
- —качество городской среды;
- —качество окружающей среды;
- —эффективность поддержки талантливых детей и молодежи;
- —доля занимающихся спортом граждан.
Администрации президента Путин поручил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад.
Указ вступает в силу со дня его подписания.