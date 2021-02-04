https://ria.ru/20210204/putin-1596058090.html

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:38

2021-02-04T17:38

2021-02-04T18:54

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В число одобренных главой государства критериев вошли следующие показатели:Администрации президента Путин поручил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20210204/monitoring-1596024459.html

https://ria.ru/20210204/putin-1595974693.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика