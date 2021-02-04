https://ria.ru/20210204/putin-1595976850.html

Усилия властей на рынке продовольствия должны быть ощутимы, заявил Путин

Усилия властей на рынке продовольствия должны быть ощутимы, заявил Путин

Россияне должны почувствовать, что усилия властей на продовольственном рынке дают результаты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:34

2021-02-04T11:34

2021-02-04T11:34

россия

максим решетников

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россияне должны почувствовать, что усилия властей на продовольственном рынке дают результаты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.Путин, в частности, обсудил с Решетниковым ситуацию на продовольственном рынке, министр озвучил ряд предложений."Но, в конечном итоге, потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", - сказал Путин.Решетников заверил главу государства, что сейчас это наша основная задача властей. "Это то, чем мы еженедельно по вашему поручению занимаемся", - сказал он."Не затягивайте, пожалуйста, с выработкой этих мер, о которых вы сейчас сами сказали и которые ожидаются со стороны сельского хозяйства и переработчиков", - попросил президент.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, владимир путин, экономика