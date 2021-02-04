Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/putin-1595974693.html
Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда
Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:23
2021-02-04T11:26
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972434_0:342:2988:2023_1920x0_80_0_0_01ee759445a6cdcf84fc7c53b93aa36a.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется.В ходе рабочей встречи с главой государства в Кремле Решетников доложил, что совместно с министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда в России на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса."Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972434_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_f644e786984c0f6871a3cdf0ec66f11d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда

11:23 04.02.2021 (обновлено: 11:26 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется.
В ходе рабочей встречи с главой государства в Кремле Решетников доложил, что совместно с министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда в России на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса.
"Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", - сказал на это Путин.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 09:04
Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
Лента новостейМолния