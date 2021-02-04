https://ria.ru/20210204/putin-1595974693.html

Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда

Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:23

2021-02-04T11:23

2021-02-04T11:26

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется.В ходе рабочей встречи с главой государства в Кремле Решетников доложил, что совместно с министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда в России на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса."Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество