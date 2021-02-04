https://ria.ru/20210204/putin-1595974693.html
Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда
Путин поручил довести до логического завершения идеи по рынку труда
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:23
2021-02-04T11:23
2021-02-04T11:26
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется.В ходе рабочей встречи с главой государства в Кремле Решетников доложил, что совместно с министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда в России на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса."Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html
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