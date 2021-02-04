https://ria.ru/20210204/putin-1595971876.html

Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:06

2021-02-04T11:06

2021-02-04T13:27

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия.По словам министра, на это повлияли несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в резервы, а в некоторых регионах-производителях стали известны неблагоприятные прогнозы по зерну. Именно это, отметил Решетников, формирует сейчас цены и настроения."И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр. Ранее в Минсельхозе сообщили, что ситуация на российском рынке продовольствия оценивается как стабильная, и дефицита продуктов не ожидается. В декабре президент указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, причиной этого стало желание подогнать внутренние цены под мировые. После этого правительство ввело меры для стабилизации ситуации: было решено значительно повысить пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика