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Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия
Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия
Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:06
2021-02-04T13:27
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия.По словам министра, на это повлияли несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в резервы, а в некоторых регионах-производителях стали известны неблагоприятные прогнозы по зерну. Именно это, отметил Решетников, формирует сейчас цены и настроения."И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр. Ранее в Минсельхозе сообщили, что ситуация на российском рынке продовольствия оценивается как стабильная, и дефицита продуктов не ожидается. В декабре президент указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, причиной этого стало желание подогнать внутренние цены под мировые. После этого правительство ввело меры для стабилизации ситуации: было решено значительно повысить пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.
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россия, владимир путин, экономика

Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

11:06 04.02.2021 (обновлено: 13:27 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия.
По словам министра, на это повлияли несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в резервы, а в некоторых регионах-производителях стали известны неблагоприятные прогнозы по зерну. Именно это, отметил Решетников, формирует сейчас цены и настроения.
"И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что ситуация на российском рынке продовольствия оценивается как стабильная, и дефицита продуктов не ожидается.
В декабре президент указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, причиной этого стало желание подогнать внутренние цены под мировые. После этого правительство ввело меры для стабилизации ситуации: было решено значительно повысить пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
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