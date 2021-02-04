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Распространение коронавируса
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"Черкизово" проверит, как на упаковку мяса птицы попал коронавирус
"Черкизово" проверит, как на упаковку мяса птицы попал коронавирус
Группа "Черкизово" проведет расследование, чтобы выяснить, на каком этапе логистической цепочки при поставках мяса птицы в Китай на упаковку продукции попал... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:25
2021-02-04T12:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
китай
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа "Черкизово" проведет расследование, чтобы выяснить, на каком этапе логистической цепочки при поставках мяса птицы в Китай на упаковку продукции попал геном коронавируса COVID-19, говорится в сообщении компании.В среду Россельхознадзор сообщил, что власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", которые расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостановлен с 3 февраля.Компания в свою очередь указывает, что геном COVID-19 был выявлен в процессе проверки внешней транспортной упаковки замороженной продукции в порту Китая через несколько месяцев после начала ее движения по логистической цепочке. "В самой птицеводческой продукции присутствие вируса обнаружено не было", - подчеркивает производитель."Группа "Черкизово" намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта", - сообщает компания."Начиная с 2019 года, группа "Черкизово" экспортирует на китайский рынок в основном субпродукты птицы и куриные лапы, которые не имеют особого спроса на российском рынке и не поставляются компанией в магазины РФ. "Черкизово" приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления поставок на территорию КНР", - добавляет группа."Черкизово" также подчеркивает, что инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях группы полностью соответствуют российским и международным стандартам.В прошлому году китайские власти также сообщали об обнаружении COVID-19 на упаковках поступающей в страну рыбной продукции. После этого КНР ужесточила меры профилактики при отгрузках рыбы для предотвращения распространения инфекции. В четверг Россельхознадзор сообщил, что власти Китая с начала января трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке российской рыбной продукции.Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, в мире

"Черкизово" проверит, как на упаковку мяса птицы попал коронавирус

12:25 04.02.2021 (обновлено: 12:27 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовПосетитель у стеллажа с мясом птицы
Посетитель у стеллажа с мясом птицы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа "Черкизово" проведет расследование, чтобы выяснить, на каком этапе логистической цепочки при поставках мяса птицы в Китай на упаковку продукции попал геном коронавируса COVID-19, говорится в сообщении компании.
В среду Россельхознадзор сообщил, что власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", которые расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостановлен с 3 февраля.
Компания в свою очередь указывает, что геном COVID-19 был выявлен в процессе проверки внешней транспортной упаковки замороженной продукции в порту Китая через несколько месяцев после начала ее движения по логистической цепочке. "В самой птицеводческой продукции присутствие вируса обнаружено не было", - подчеркивает производитель.
"Группа "Черкизово" намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта", - сообщает компания.
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"Начиная с 2019 года, группа "Черкизово" экспортирует на китайский рынок в основном субпродукты птицы и куриные лапы, которые не имеют особого спроса на российском рынке и не поставляются компанией в магазины РФ. "Черкизово" приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления поставок на территорию КНР", - добавляет группа.
"Черкизово" также подчеркивает, что инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях группы полностью соответствуют российским и международным стандартам.
В прошлому году китайские власти также сообщали об обнаружении COVID-19 на упаковках поступающей в страну рыбной продукции. После этого КНР ужесточила меры профилактики при отгрузках рыбы для предотвращения распространения инфекции. В четверг Россельхознадзор сообщил, что власти Китая с начала января трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке российской рыбной продукции.
Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайВ мире
 
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