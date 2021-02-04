https://ria.ru/20210204/protsessor-1596041629.html

Qualcomm предупредил о дефиците процессоров для смартфонов

Qualcomm предупредил о дефиците процессоров для смартфонов

Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров и чипсетов для умной техники, столкнулась с нехваткой полупроводниковой продукции. На заявление... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:24

2021-02-04T16:24

2021-02-04T16:27

наука

samsung

qualcomm

технологии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров и чипсетов для умной техники, столкнулась с нехваткой полупроводниковой продукции. На заявление генерального директора компании Кристиано Амона ссылается Bloomberg.С проблемой первыми столкнулись производители легкового транспорта, после чего дефицит отметили и в сфере бытовой электроники. Из-за пандемии коронавируса в 2020 года резко вырос спрос на компьютеры для удаленной работы и личные автомобили. Главные производители процессоров тайваньский TSMC и южнокорейский Samsung не справляются с повышенным спросом.По оценкам Qualcomm, дефицит полупроводников поставщики преодолеют во второй половине 2021 года. До этого момента американский чипмейкер не сможет удовлетворить спрос на свои процессоры среди производителей смартфонов.

https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, qualcomm, технологии