https://ria.ru/20210204/protsessor-1596041629.html
Qualcomm предупредил о дефиците процессоров для смартфонов
Qualcomm предупредил о дефиците процессоров для смартфонов
Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров и чипсетов для умной техники, столкнулась с нехваткой полупроводниковой продукции. На заявление... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:24
2021-02-04T16:24
2021-02-04T16:27
наука
samsung
qualcomm
технологии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров и чипсетов для умной техники, столкнулась с нехваткой полупроводниковой продукции. На заявление генерального директора компании Кристиано Амона ссылается Bloomberg.С проблемой первыми столкнулись производители легкового транспорта, после чего дефицит отметили и в сфере бытовой электроники. Из-за пандемии коронавируса в 2020 года резко вырос спрос на компьютеры для удаленной работы и личные автомобили. Главные производители процессоров тайваньский TSMC и южнокорейский Samsung не справляются с повышенным спросом.По оценкам Qualcomm, дефицит полупроводников поставщики преодолеют во второй половине 2021 года. До этого момента американский чипмейкер не сможет удовлетворить спрос на свои процессоры среди производителей смартфонов.
https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html
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