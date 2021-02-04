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Западные интернет-компании содействовали протестным акциям в России
Западные интернет-компании содействовали протестным акциям в России
Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:14
2021-02-04T12:14
россия
алексей навальный
совет федерации рф
технологии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике."Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями", - говорится в тексте.При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан, отметили сенаторы, целенаправленно использовались для "манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия", чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов.
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россия, алексей навальный, совет федерации рф, технологии

Западные интернет-компании содействовали протестным акциям в России

12:14 04.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске на платформе метро Жулебино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике.
"Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями", - говорится в тексте.
При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан, отметили сенаторы, целенаправленно использовались для "манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия", чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов.
"В силу этого некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств", - говорится в заявлении комиссии.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:10
В Совфеде соцсети призвали удалять контент с поддержкой незаконных акций
 
РоссияАлексей НавальныйСовет Федерации РФТехнологии
 
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