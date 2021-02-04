https://ria.ru/20210204/protesty-1595985710.html
Западные интернет-компании содействовали протестным акциям в России
Западные интернет-компании содействовали протестным акциям в России
Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:14
2021-02-04T12:14
2021-02-04T12:14
россия
алексей навальный
совет федерации рф
технологии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике."Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями", - говорится в тексте.При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан, отметили сенаторы, целенаправленно использовались для "манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия", чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов.
https://ria.ru/20210204/sovfed-1595984364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, совет федерации рф, технологии
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Западные интернет-компании целенаправленно работали для содействия протестной активности в России
, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации
по информационной политике.
"Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями", - говорится в тексте.
При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан, отметили сенаторы, целенаправленно использовались для "манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия", чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов.
"В силу этого некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств", - говорится в заявлении комиссии.