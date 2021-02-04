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Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления "веселящего газа"
Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления "веселящего газа"
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:03
2021-02-04T15:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно документу, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления "веселящего газа"

15:03 04.02.2021 (обновлено: 15:06 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.
Согласно документу, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.
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