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Наука
https://ria.ru/20210204/progress-1596033821.html
"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха
"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:49
2021-02-04T16:20
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной заделки мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", сообщила Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").Запуск "Прогресса" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 15 февраля, его стыковка с МКС - 17 февраля."Прогресс МС-16" должен доставить на МКС... 40,5 килограммов сжатых газов с дополнительными запасами азота... Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что из-за утечки давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Тем не менее, для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной. В феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен мощный микроскоп для исследования возможного места утечки и специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, прогресс (космический корабль)

"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха

15:49 04.02.2021 (обновлено: 16:20 04.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной заделки мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", сообщила Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").
Запуск "Прогресса" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 15 февраля, его стыковка с МКС - 17 февраля.
"Прогресс МС-16" должен доставить на МКС... 40,5 килограммов сжатых газов с дополнительными запасами азота... Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что из-за утечки давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Тем не менее, для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
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Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной. В феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен мощный микроскоп для исследования возможного места утечки и специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосПрогресс (космический корабль)
 
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