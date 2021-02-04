https://ria.ru/20210204/progress-1596033821.html

"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха

"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха

Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:49

2021-02-04T15:49

2021-02-04T16:20

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной заделки мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", сообщила Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").Запуск "Прогресса" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 15 февраля, его стыковка с МКС - 17 февраля."Прогресс МС-16" должен доставить на МКС... 40,5 килограммов сжатых газов с дополнительными запасами азота... Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что из-за утечки давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Тем не менее, для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной. В феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен мощный микроскоп для исследования возможного места утечки и специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210204/kosmos-1596018744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, прогресс (космический корабль)