https://ria.ru/20210204/probki-1595951072.html

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:55

2021-02-04T07:55

2021-02-04T07:55

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авто

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в четыре-пять баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром в четверг движение затруднено на внутренней стороне МКАД от 28-го до 40-го километра, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на Волгоградском проспекте."Есть небольшие сложности на внутренней стороне МКАД на юге. От Липецкой до Профсоюзной эстакады трафик плотный. Кроме этого, уже есть затруднения на внешней стороне от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе. Из магистралей три самые загруженные – Ярославское шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода, Волгоградский проспект перед Текстильщиками и Рязанский проспект, который испытывает проблемы на участке от Паперника до Карачаровской эстакады", - уточняется в сообщении.Добавляется, что общая длина заторов – 82 километра.Отмечается, что на проспекте Генерала Дорохова, Мичуринском проспекте, а также Можайском шоссе движение нормальное.

https://ria.ru/20210203/gololed-1595893757.html

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россия, авто, москва