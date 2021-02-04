https://ria.ru/20210204/prizyv-1596056154.html

В МИД призвали ОБСЕ отреагировать на отказ от российских каналов в Латвии

В МИД призвали ОБСЕ отреагировать на отказ от российских каналов в Латвии

Москва призывает Еврокомиссию и ОБСЕ должным образом отреагировать на решение крупнейшего кабельного оператора Латвии Tet прекратить трансляцию ряда крупнейших... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:30

2021-02-04T17:30

2021-02-04T17:30

россия

телевидение

мария захарова

латвия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва призывает Еврокомиссию и ОБСЕ должным образом отреагировать на решение крупнейшего кабельного оператора Латвии Tet прекратить трансляцию ряда крупнейших российских телеканалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет."Это далеко не первый пример абсолютно недружественных шагов руководства Латвии, которые выражаются помимо всего прочего в дискриминационном подходе к российским СМИ и русскоязычным СМИ... Мы отмечаем, что откровенное притеснение свободы слова проходит под прикрытием нелегитимных санкций ЕС... Мы призываем Еврокомиссию, профильные органы ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы, которые ведут мониторинг ситуации с свободой СМИ в мире, должным образом отреагировать на ситуацию в Латвии" , - сказала она на брифинге в четверг.Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/latviya-1595492924.html

https://ria.ru/20210202/piket-1595626395.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595779549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телевидение, мария захарова, латвия