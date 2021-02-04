https://ria.ru/20210204/pravoslavie-1596058231.html

РПЦ поможет Рособрнадзору с оценкой программ, связанных с православием

РПЦ поможет Рособрнадзору с оценкой программ, связанных с православием

Рособрнадзор и учебный комитет Русской православной церкви заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому ведомство сможет в случае необходимости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:39

2021-02-04T17:39

2021-02-04T17:39

религия и мировоззрение

анзор музаев

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рособрнадзор и учебный комитет Русской православной церкви заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому ведомство сможет в случае необходимости получать экспертную оценку комитета при аккредитации и лицензировании образовательных программ вузов, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Соглашение было подписано руководителем ведомства Анзором Музаевым и председателем комитета, протоиереем Максимом Козловым."Рособрнадзору важно иметь соглашения с такими объединениями. Реальное качество работы вузов по отдельным направлениям могут оценить только коллеги из этого же профессионального сообщества. Независимая оценка со стороны учебного комитета будет важным элементом в объективности принятия решений Рособрнадзором при лицензировании и аккредитации вузов", - приводит пресс-служба слова Музаева.По его словам, помощь учебного комитета РПЦ важна Рособрнадзору, чтобы получать объективную экспертную оценку преподавания в вузах дисциплин, связанных с православием."Подписание соглашения – это важная веха в развитии церковно-государственного взаимодействия в сфере высшего образования. Сейчас перед нами стоит важная задача и адекватной оценки ситуации в духовных учебных заведениях Русской православной церкви, и оказания консультативной помощи в определении конфессиональной составляющей теологического образования в государственных вузах", - отметил протоиерей.

https://ria.ru/20200826/sinod-1576346315.html

https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585399597.html

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анзор музаев, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)