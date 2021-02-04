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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:18
2021-02-04T08:18
2021-02-04T10:29
пожар на автоскладе в красноярске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе автозапчастей.В среду в хранилище на улице Калинина произошло возгорание, обрушилась крыша. Огонь удалось локализовать на площади почти в четыре тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только к утру четверга. Погибли четыре человека — рабочий склада и трое спасателей: Анатолий Жалнерчик (46 лет), Алексей Пузырев (45) и Максим Рябцев (27). Их тела найдены. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20210203/pozhar-1595863566.html
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пожар на автоскладе в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия