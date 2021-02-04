https://ria.ru/20210204/poslanie-1595945301.html

Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями

Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями

Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями, пишет Mirror. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T04:00

2021-02-04T04:00

2021-02-04T08:33

великобритания

в мире

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Мужчина обнаружил письмо из 1969 года с ужасающе точными предсказаниями

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями, пишет Mirror.Мужчина нашел письмо 11-летней девочки, написанное 23 февраля 1969-го, в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации. В письме, написанном в качестве домашнего задания, школьница фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем. Юная англичанка писала про 1980 год, но ее "предсказания частично стали актуальны к началу XXI века".Девочка написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. "Это немного похоже на телевизор", — отметила девочка. Телевизоры, согласно ее предсказаниям, тоже изменятся: они превратятся из небольших коробок в большие экраны, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла. Девочка также написала, что двери в домах станут электрическими и будут открываться по нажатию кнопки.Однако в письме были и несбывшиеся пророчества: девочка надеялась, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки, после которой не придется мыть грязную посуду.Жена Бекертона, Роза, решила опубликовать письмо в Сети в надежде найти автора послания. Она отметила, что ее муж часто обнаруживает что-то в мебели, но пока это самая интересная находка.

https://ria.ru/20210104/poslanie-1591976836.html

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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