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"Днище": Ева Польна резко высказалась о российском шоу-бизнесе
"Днище": Ева Польна резко высказалась о российском шоу-бизнесе
Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко высказалась по поводу современной музыки. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:40
2021-02-04T12:42
шоу-бизнес
эстрада
ева польна
музыка
новости культуры
шоубиз
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звезды
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко высказалась по поводу современной музыки. Экс-солистка группы "Гости из будущего", которая недавно представила новую песню "Невозможное", считает, что на фоне разного "информационного и музыкального мусора" ее творчество – "огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана". Исполнительница также пообещала, что не будет "скакать в трусах и лифчике по сцене", публично вытряхивать свое "белье" и обсуждать личную жизнь, даже если ее песни перестанут транслировать по радио и телевидению.В комментариях большинство пользователей поддержали позицию Польны, написав, что любят ее песни за "смысл" и "мудрые слова", а также пожелали ей всегда "оставаться собой". "Спасибо за искренность, Ева", "Ваши песни всегда трогают до глубины души", "Очень вас люблю за неповторимый стиль, слог, рифм, ноту", – написали поклонники.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, эстрада, ева польна, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды

"Днище": Ева Польна резко высказалась о российском шоу-бизнесе

12:40 04.02.2021 (обновлено: 12:42 04.02.2021)
 
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Церемония вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко высказалась по поводу современной музыки.
Экс-солистка группы "Гости из будущего", которая недавно представила новую песню "Невозможное", считает, что на фоне разного "информационного и музыкального мусора" ее творчество – "огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана".

"Я думаю: "Все Ева, с тебя довольно! Ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно – говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище". Брось это неблагодарное занятие, – написала Ева Польна. – А потом я читаю ваши трогательные и душераздирающие комментарии, сообщения моих друзей, я как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы еще "повоюем", что смысл есть, я должна поддерживать других и нести тот свет, который мне дан!"

Исполнительница также пообещала, что не будет "скакать в трусах и лифчике по сцене", публично вытряхивать свое "белье" и обсуждать личную жизнь, даже если ее песни перестанут транслировать по радио и телевидению.
"Я буду настаивать на человеческом вопреки всему и верить в свет", – заверила певица.
В комментариях большинство пользователей поддержали позицию Польны, написав, что любят ее песни за "смысл" и "мудрые слова", а также пожелали ей всегда "оставаться собой".
"Спасибо за искренность, Ева", "Ваши песни всегда трогают до глубины души", "Очень вас люблю за неповторимый стиль, слог, рифм, ноту", – написали поклонники.
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