https://ria.ru/20210204/polna-1595973136.html

"Днище": Ева Польна резко высказалась о российском шоу-бизнесе

"Днище": Ева Польна резко высказалась о российском шоу-бизнесе

Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко высказалась по поводу современной музыки. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:40

2021-02-04T12:40

2021-02-04T12:42

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко высказалась по поводу современной музыки. Экс-солистка группы "Гости из будущего", которая недавно представила новую песню "Невозможное", считает, что на фоне разного "информационного и музыкального мусора" ее творчество – "огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана". Исполнительница также пообещала, что не будет "скакать в трусах и лифчике по сцене", публично вытряхивать свое "белье" и обсуждать личную жизнь, даже если ее песни перестанут транслировать по радио и телевидению.В комментариях большинство пользователей поддержали позицию Польны, написав, что любят ее песни за "смысл" и "мудрые слова", а также пожелали ей всегда "оставаться собой". "Спасибо за искренность, Ева", "Ваши песни всегда трогают до глубины души", "Очень вас люблю за неповторимый стиль, слог, рифм, ноту", – написали поклонники.

https://ria.ru/20201007/fadeev-1578610764.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, эстрада, ева польна, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды