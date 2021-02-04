https://ria.ru/20210204/pokupka-1596010641.html

Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей

Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей

Власти Свердловской области, собирающиеся купить 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей, объяснили, что они нужны автохозяйству регионального правительства... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:09

2021-02-04T14:09

2021-02-04T14:09

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Власти Свердловской области, собирающиеся купить 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей, объяснили, что они нужны автохозяйству регионального правительства из-за высокого износа имеющейся техники.Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что автохозяйство правительства Свердловской области намерено закупить 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей. Согласно заявленным характеристикам, речь идет об автомобилях Toyota Camry с самыми мощными двигателями."Необходимость обновления парка автохозяйства правительства Свердловской области вызвана высоким износом техники. Он, в частности, обусловлен большим пробегом автомобилей: в связи с тем, что Свердловская область – большой регион, в отдельных случаях служебный автотранспорт проходит дистанцию до 700 километров. При этом машины автопарка в целом эксплуатируются достаточно интенсивно", - сказали РИА Новости в департаменте информполитики региона.Там добавили, что, кроме того, в гараже велика доля автомобилей 2004 и 2006 года выпуска."А срок службы, превышающий 15 лет, делает столь активную эксплуатацию таких автомобилей небезопасной. Закупка обусловлена и экономическими соображениями, когда приобретение новых машин в долгосрочной перспективе более целесообразно, чем ремонт имеющих высокий износ автомобилей", - отметили в департаменте.

https://ria.ru/20201102/khabarovsk-1582692062.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, общество