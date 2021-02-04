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Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
Власти Свердловской области, собирающиеся купить 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей, объяснили, что они нужны автохозяйству регионального правительства... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:09
2021-02-04T14:09
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Власти Свердловской области, собирающиеся купить 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей, объяснили, что они нужны автохозяйству регионального правительства из-за высокого износа имеющейся техники.Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что автохозяйство правительства Свердловской области намерено закупить 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей. Согласно заявленным характеристикам, речь идет об автомобилях Toyota Camry с самыми мощными двигателями."Необходимость обновления парка автохозяйства правительства Свердловской области вызвана высоким износом техники. Он, в частности, обусловлен большим пробегом автомобилей: в связи с тем, что Свердловская область – большой регион, в отдельных случаях служебный автотранспорт проходит дистанцию до 700 километров. При этом машины автопарка в целом эксплуатируются достаточно интенсивно", - сказали РИА Новости в департаменте информполитики региона.Там добавили, что, кроме того, в гараже велика доля автомобилей 2004 и 2006 года выпуска."А срок службы, превышающий 15 лет, делает столь активную эксплуатацию таких автомобилей небезопасной. Закупка обусловлена и экономическими соображениями, когда приобретение новых машин в долгосрочной перспективе более целесообразно, чем ремонт имеющих высокий износ автомобилей", - отметили в департаменте.
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свердловская область, общество

Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей

14:09 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Власти Свердловской области, собирающиеся купить 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей, объяснили, что они нужны автохозяйству регионального правительства из-за высокого износа имеющейся техники.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что автохозяйство правительства Свердловской области намерено закупить 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей. Согласно заявленным характеристикам, речь идет об автомобилях Toyota Camry с самыми мощными двигателями.
"Необходимость обновления парка автохозяйства правительства Свердловской области вызвана высоким износом техники. Он, в частности, обусловлен большим пробегом автомобилей: в связи с тем, что Свердловская область – большой регион, в отдельных случаях служебный автотранспорт проходит дистанцию до 700 километров. При этом машины автопарка в целом эксплуатируются достаточно интенсивно", - сказали РИА Новости в департаменте информполитики региона.
Там добавили, что, кроме того, в гараже велика доля автомобилей 2004 и 2006 года выпуска.
"А срок службы, превышающий 15 лет, делает столь активную эксплуатацию таких автомобилей небезопасной. Закупка обусловлена и экономическими соображениями, когда приобретение новых машин в долгосрочной перспективе более целесообразно, чем ремонт имеющих высокий износ автомобилей", - отметили в департаменте.
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