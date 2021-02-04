https://ria.ru/20210204/pogoda-1595951760.html

В Москве в четверг ожидается небольшой снег, к вечеру метель

В Москве в четверг ожидается небольшой снег, к вечеру метель

Небольшой снег ожидается в Москве днем в четверг, к вечеру город накроет интенсивный снегопад, возможно ухудшение видимости до 800 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:04

2021-02-04T08:04

2021-02-04T08:04

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве днем в четверг, к вечеру город накроет интенсивный снегопад, возможно ухудшение видимости до 800 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. В небе будут тесниться облака, не обойдется без осадков, особенно в вечерние часы, когда ожидаются интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до 800 метров", — сообщил Тишковец.По его словам, в городе днем местами возможен небольшой снег, вечером – заряды снега, метель. Столбики термометров будут колебаться на отметке 0…-2, вечером начнётся похолодание, и температура понизится до -5…-10 градусов. Пик снегопада придётся на вечернее время, с 18.00 до 21.00, затем интенсивность спадёт, но снегопад продолжится до утра пятницы. Всего выпадет до 10 миллиметров снега, что составляет 1/3 от нормы."Ветер западной четверти с переходом на северную, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба", — сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20210203/pogoda-1595819258.html

https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html

москва

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погода, евгений тишковец, москва, общество