https://ria.ru/20210204/poezda-1596077070.html

РЖД открыли продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией

РЖД открыли продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией

РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:03

2021-02-04T19:03

2021-02-04T19:46

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, свидетельствуют данные приложения компании по продаже билетов.Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года.В четверг вечером в приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусских железных дорог отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля.

https://ria.ru/20201215/rzhd-1589278997.html

россия

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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