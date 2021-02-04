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РЖД открыли продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией
РЖД открыли продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией
РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:03
2021-02-04T19:03
2021-02-04T19:46
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, свидетельствуют данные приложения компании по продаже билетов.Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года.В четверг вечером в приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусских железных дорог отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля.
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россия, белорусская железная дорога, ржд, москва, минск, белоруссия, в мире