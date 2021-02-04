https://ria.ru/20210204/pnevmoniya-1595855006.html

Названы пять способов укрепить легкие до и после ковида

Названы пять способов укрепить легкие до и после ковида

Пневмония при COVID-19 длится дольше, чем при гриппе. Коронавирус разрушает мембраны альвеол, стенки капилляров, заражает иммунные клетки. В легких образуются... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

2021-02-04T10:24

наука

алексей никишенков

александр карабиненко

коронавирус covid-19

коронавирусы

биология

здоровье

александр чучалин

москва

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Пневмония при COVID-19 длится дольше, чем при гриппе. Коронавирус разрушает мембраны альвеол, стенки капилляров, заражает иммунные клетки. В легких образуются микротромбы, организм хуже снабжается кислородом, возникает одышка. Эти осложнения проходят небыстро. Как снизить риск заражения и укрепить органы дыхания после ковида — в материале РИА Новости.Питание и витаминыУченые из Австрии наблюдали после выписки из госпиталя 86 пациентов, перенесших ковид. При первом осмотре, на шестой неделе, больше половины жаловались на одышку, кашель. У 88 процентов КТ-сканирование все еще показывало повреждение легких. Спустя 12 недель ситуация несколько улучшилась — проблемы в легких сохранялись у 56 процентов, 13 процентов по-прежнему кашляли. "Это плохие новости, но есть позитивный момент. Значит, в легких есть механизм самозалечивания", — цитирует пресс-служба Европейского фонда легких Сабину Сааник, постдока Университетской клиники в Инсбруке, одного из авторов работы."Сначала повреждения зарубцовываются. Со временем ткани залечиваются. Возвращение к состоянию до болезни может занимать три месяца, год и больше", — указывает доктор Панагис Галиацатос из Медицинского центра Бейвью Центра Джонса Хопкинса.Эксперт отмечает, что хорошее питание снижает риск респираторных осложнений при COVID-19. Также необходимо потреблять достаточно жидкости. Это обеспечит нужный объем крови и здоровье слизистых оболочек респираторной системы, а значит, повысит сопротивляемость инфекции и повреждению тканей.В лекциях директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин также обращает внимание на правильное питание и прием витаминов. Очень важно, подчеркивает он, чтобы в рационе присутствовали продукты с омега-3 жирными кислотами, защищающими эпителий, снижающими активность тромбоцитов, оказывающими противовоспалительный эффект.По свежим научным данным, которые приводит академик, витамин B3 позволяет освободиться от гиалуроновой кислоты — именно она заполняет альвеолы при вирусной пневмонии и создает эффект "матового стекла". Витамин D3 продлевает активность иммунологической памяти т-лимфоцитов — убийц зараженных клеток. Регенерации эпителиальных клеток способствует витамин A, левокарнитин положительно влияет на энергетическое обеспечение организма, L-лизин и L-аргинин — доноры оксида азота, который синтезируется эндотелиальными клетками, выстилающими кровеносные сосуды. Их повреждение вирусом SARS-CoV-2 приводит к образованию микротромбов в легких.Питание должно быть разнообразным, диеты не нужны, поскольку недоедание оборачивается дефицитом белка, микроэлементов, витаминов, полагает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. А вот мучное вредно, начинается газообразование, и дышать становится тяжело, уточняет врач.Польза физической активностиРиск тяжелого ковида снижает физическая активность. В обзоре ученых Медицинской школы Университета Вирджинии говорится, что в основе многих патологий — окислительный стресс клеток при отравлении свободными радикалами. А нейтрализуют их специальные молекулы-ферменты.Одна из них — EcSOD — синтезируется во многих тканях, но больше всего в легких и почках. Так вот, эксперименты показали, что физические упражнения повышают уровень EcSOD в скелетных мышцах — самом крупном органе тела, оттуда фермент разносится по организму и помогает бороться с патологиями. А поскольку COVID-19 чреват различными осложнениями органов дыхания, эффективна гимнастика.Считается, что упражнения насыщают организм кислородом, и хотя клинические испытания именно на больных с COVID-19 еще не завершились, большинство экспертов, опрошенных учеными из Европы, США и Австралии, согласны с тем, что бывшие ковидные больные должны каждый день поддерживать умеренную физическую активность. Особенно это важно в первые шесть-восемь недель, когда организм восстанавливается.О том же говорит и профессор Карабиненко. Однако надо следить за дыханием во время занятий, измерять уровень кислорода, силу дыхательной мускулатуры, предупреждает эксперт.Сейчас разработали множество комплексов физкультуры и дыхательных упражнений для ковидных больных, перенесших пневмонию. Можно практиковать метод Бутейко, дыхание брюшное, грудное, полное. Например, пять простых упражнений для укрепления дыхательной системы показал в эфире Пятого канала пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков.Отказ от вредных привычек и гигиенаСледует отказаться от курения, поскольку это один из факторов тяжелой формы болезни, о чем свидетельствуют данные, полученные еще в начале эпидемии в США. По словам Александра Карабиненко, легкие курильщика никогда не восстановятся. Кроме того, добавляют специалисты ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого, курение на 20 процентов увеличивает риск рака легкого.По первым сведениям из китайских провинций Гуандун и Сычуань, 78-85 процентов заражений коронавирусом приходилось на семьи. Анализ исследований по этой теме на декабрь минувшего года подтвердил, что дом, квартира — главное место передачи вируса. Шансов заболеть там больше на 16,6 процента. Вот почему важно проветривать помещения, применять увлажнители и очистители воздуха с фильтрами, задерживающими частицы в одну-три десятые микрона.Конечно, важна гигиена, надо постоянно мыть руки, реже трогать ими лицо. Академик Чучалин также советует профилактически в конце дня промывать носоглотку, чтобы очистить и восстановить слизистую, чаще чистить зубы.

https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591008080.html

https://ria.ru/20200416/1570114234.html

https://ria.ru/20200530/1572205960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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