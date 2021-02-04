https://ria.ru/20210204/pitanie-1595940922.html

Россиянам разрешили есть на ночь

Россиянам разрешили есть на ночь

Есть перед сном и не толстеть можно, если выполнять одно простое правило. Его в интервью радио Sputnik озвучил врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T04:32

2021-02-04T04:32

2021-02-04T14:49

филипп кузьменко

россия

здоровье

диета

питание

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Есть перед сном и не толстеть можно, если выполнять одно простое правило. Его в интервью радио Sputnik озвучил врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.Чтобы поддерживать хорошую форму, нужно контролировать суточную норму потребления калорий. Ее размер можно узнать, проконсультировавшись со специалистом. При этом неважно, в какое время суток вы будете съедать продукты, в которых содержатся необходимые вам калории, пояснил врач. Какой режим питания выбрать, зависит от индивидуальных особенностей организма. Каждый должен подобрать то, что подходит лично ему, посоветовал диетолог."Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте", — подчеркнул Кузьменко.Каких-то точных цифр в этом вопросе быть не может, конкретные показатели будут только путать человека. Он должен сам индивидуально определить тот режим питания, при котором будет чувствовать себя комфортно, отметил врач.

https://ria.ru/20210203/serdtse-1595839504.html

https://rsport.ria.ru/20210202/sukhofrukty-1595701511.html

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филипп кузьменко, россия, здоровье, диета, питание, общество