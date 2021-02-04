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Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США
Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США
Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:30
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россия
олег дерипаска
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".
https://ria.ru/20210121/raketa-1593979102.html
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россия, олег дерипаска, оон, сша, безопасность

Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США

16:30 04.02.2021 (обновлено: 20:13 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".
Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.
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Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.
По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.

"Это закономерный итог идиотских решений, принятых в США за последние 30 лет. <...> Войны на Ближнем Востоке, Балканах, Ирак, Афганистан расширение НАТО, серия конфликтов с новой Россией после окончания холодной войны — Грузия, Украина, Белоруссия. И госдолг в США вырос в десять раз, почти до 30 триллионов долларов. Не побыкуешь больше в долг", — написал Дерипаска в Telegram.

США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".
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РоссияОлег ДерипаскаООНСШАБезопасность
 
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