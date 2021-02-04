https://ria.ru/20210204/perenos-1596042660.html

Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США

Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США

Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:30

2021-02-04T16:30

2021-02-04T20:13

россия

олег дерипаска

оон

сша

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".

https://ria.ru/20210121/raketa-1593979102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/armiya-1595032781.html

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россия, олег дерипаска, оон, сша, безопасность