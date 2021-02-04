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Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США
Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США
Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:30
2021-02-04T16:30
2021-02-04T20:13
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".
https://ria.ru/20210121/raketa-1593979102.html
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