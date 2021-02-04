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Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:29
2021-02-04T02:29
2021-02-04T02:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мехико
нии им. гамалеи
astrazeneca
бразилия
индия
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться возможности поставок.Решение о проведении переговоров было принято после того, как Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa одобрило новый протокол, упрощающий выдачу разрешений на экстренное использование препаратов, прошедших испытания за рубежом. Он устраняет необходимость в проведении третьей фазы клинических испытаний на территории страны.В Бразилии для экстренного использования одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мехико, нии им. гамалеи, astrazeneca , бразилия, индия, в мире