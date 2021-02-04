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Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:29
2021-02-04T02:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мехико
нии им. гамалеи
astrazeneca
бразилия
индия
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться возможности поставок.Решение о проведении переговоров было принято после того, как Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa одобрило новый протокол, упрощающий выдачу разрешений на экстренное использование препаратов, прошедших испытания за рубежом. Он устраняет необходимость в проведении третьей фазы клинических испытаний на территории страны.В Бразилии для экстренного использования одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мехико, нии им. гамалеи, astrazeneca , бразилия, индия, в мире

Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"

02:29 04.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться возможности поставок.
"В пятницу министерство здравоохранения встретится с представителями российского института Гамалеи, производителя вакцины "Спутник V", и индийской лаборатории Bharat Biotech, поставщика вакцины Covaxin", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Решение о проведении переговоров было принято после того, как Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa одобрило новый протокол, упрощающий выдачу разрешений на экстренное использование препаратов, прошедших испытания за рубежом. Он устраняет необходимость в проведении третьей фазы клинических испытаний на территории страны.
В Бразилии для экстренного использования одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМехикоНИИ им. ГамалеиAstraZenecaБразилияИндияВ мире
 
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