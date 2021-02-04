https://ria.ru/20210204/peregovory-1595943962.html

Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"

Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:29

2021-02-04T02:29

2021-02-04T02:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мехико

нии им. гамалеи

astrazeneca

бразилия

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878438_0:141:3102:1886_1920x0_80_0_0_e3d3c32e51e9522089c9b99798bfc964.jpg

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о предстоящих переговорах с производителями вакцин от коронавируса из России и Индии, будут обсуждаться возможности поставок.Решение о проведении переговоров было принято после того, как Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa одобрило новый протокол, упрощающий выдачу разрешений на экстренное использование препаратов, прошедших испытания за рубежом. Он устраняет необходимость в проведении третьей фазы клинических испытаний на территории страны.В Бразилии для экстренного использования одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

мехико

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мехико, нии им. гамалеи, astrazeneca , бразилия, индия, в мире