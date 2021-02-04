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Пульмонолог рассказал, нужны ли паровые процедуры при коронавирусе
Пульмонолог рассказал, нужны ли паровые процедуры при коронавирусе
Полезны ли паровые процедуры при коронавирусе и какие есть ограничения, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:14
2021-02-04T02:14
распространение коронавируса
александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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Паровые процедуры при коронавирусе: польза или вред
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полезны ли паровые процедуры при коронавирусе и какие есть ограничения, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.Горячее тепло, пар, парная баня или сауна достаточно благотворно действуют на дыхательные пути, так как способствуют усилению кровоснабжения легких и бронхов. Такие процедуры можно использовать и при коронавирусе, пояснил врач. Но ни в коем случае нельзя прибегать к ним при повышенной температуре. "Полезно ли это при коронавирусе? Для снятия общих симптомов поражения дыхания это неплохо. Но если у человека высокая температура, никакие паровые процедуры недопустимы. Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет", – сказал Карабиненко.Если при проведении паровых процедур появляется дискомфорт, их нужно прекратить, чтобы не сделать хуже. К паровым ингаляциям, если все идет хорошо, можно в случае необходимости прибегать ежедневно. Горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции – это все традиционные средства народной медицины, отметил врач. "Это все давно применялось при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но этот пар глубоко не проникает в легкие, он в основном доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не протекает. Делать паровые ингаляции можно, в принципе, каждый день. Лучше делать их в вечернее время незадолго до сна", – посоветовал Карабиненко.Делать паровые ингаляции с добавлением лекарственных средства без назначения специалиста не рекомендуется, подчеркнул пульмонолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Пульмонолог рассказал, нужны ли паровые процедуры при коронавирусе

02:14 04.02.2021
 
© Depositphotos / photonskФинская сауна
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / photonsk
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полезны ли паровые процедуры при коронавирусе и какие есть ограничения, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.
Горячее тепло, пар, парная баня или сауна достаточно благотворно действуют на дыхательные пути, так как способствуют усилению кровоснабжения легких и бронхов. Такие процедуры можно использовать и при коронавирусе, пояснил врач. Но ни в коем случае нельзя прибегать к ним при повышенной температуре.
"Полезно ли это при коронавирусе? Для снятия общих симптомов поражения дыхания это неплохо. Но если у человека высокая температура, никакие паровые процедуры недопустимы. Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет", – сказал Карабиненко.
Если при проведении паровых процедур появляется дискомфорт, их нужно прекратить, чтобы не сделать хуже. К паровым ингаляциям, если все идет хорошо, можно в случае необходимости прибегать ежедневно. Горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции – это все традиционные средства народной медицины, отметил врач.
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"Это все давно применялось при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но этот пар глубоко не проникает в легкие, он в основном доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не протекает. Делать паровые ингаляции можно, в принципе, каждый день. Лучше делать их в вечернее время незадолго до сна", – посоветовал Карабиненко.
Делать паровые ингаляции с добавлением лекарственных средства без назначения специалиста не рекомендуется, подчеркнул пульмонолог.
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