https://ria.ru/20210204/osago-1596040375.html

Инвалиды из Подмосковья смогут сделать возврат стоимости ОСАГО онлайн

Инвалиды из Подмосковья смогут сделать возврат стоимости ОСАГО онлайн

Полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Московской области перевели в онлайн. Подать заявление теперь можно в электронном виде. Об этом рассказал... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:17

2021-02-04T16:17

2021-02-04T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Московской области перевели в онлайн. Подать заявление теперь можно в электронном виде. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, сообщил телеканал "360".Компенсировать стоимость ОСАГО смогут инвалиды, которые нуждаются в машине по медицинским показаниям. До этого для получения услуги нужно было дважды посещать МФЦ или ведомство. Теперь же достаточно оформить компенсацию на портале госуслуг, после чего прийти в ближайший МФЦ, чтобы сверить документы.Подать заявление разрешено до 1 декабря. Услугу предоставят за 10 рабочих дней. Сотрудники перечислят деньги по реквизитам, указанным заявителем в анкете.Данная услуга доступна и законным представителям детей-инвалидов, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."Перевод услуги в электронный вид позволил сократить перечень необходимых документов, упростить форму подачи заявления", – заявила она.Компенсацию по договору ОСАГО выплатят в полном объеме. Причем 50% стоимости вернут за счет федерального бюджета, а остальную часть – за счет областного.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)