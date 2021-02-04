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Инвалиды из Подмосковья смогут сделать возврат стоимости ОСАГО онлайн
Инвалиды из Подмосковья смогут сделать возврат стоимости ОСАГО онлайн
Полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Московской области перевели в онлайн. Подать заявление теперь можно в электронном виде. Об этом рассказал... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:17
2021-02-04T16:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Московской области перевели в онлайн. Подать заявление теперь можно в электронном виде. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, сообщил телеканал "360".Компенсировать стоимость ОСАГО смогут инвалиды, которые нуждаются в машине по медицинским показаниям. До этого для получения услуги нужно было дважды посещать МФЦ или ведомство. Теперь же достаточно оформить компенсацию на портале госуслуг, после чего прийти в ближайший МФЦ, чтобы сверить документы.Подать заявление разрешено до 1 декабря. Услугу предоставят за 10 рабочих дней. Сотрудники перечислят деньги по реквизитам, указанным заявителем в анкете.Данная услуга доступна и законным представителям детей-инвалидов, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."Перевод услуги в электронный вид позволил сократить перечень необходимых документов, упростить форму подачи заявления", – заявила она.Компенсацию по договору ОСАГО выплатят в полном объеме. Причем 50% стоимости вернут за счет федерального бюджета, а остальную часть – за счет областного.
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московская область (подмосковье)

Инвалиды из Подмосковья смогут сделать возврат стоимости ОСАГО онлайн

16:17 04.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто для парковки автомобилей инвалидов
Место для парковки автомобилей инвалидов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Московской области перевели в онлайн. Подать заявление теперь можно в электронном виде. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, сообщил телеканал "360".
Компенсировать стоимость ОСАГО смогут инвалиды, которые нуждаются в машине по медицинским показаниям. До этого для получения услуги нужно было дважды посещать МФЦ или ведомство. Теперь же достаточно оформить компенсацию на портале госуслуг, после чего прийти в ближайший МФЦ, чтобы сверить документы.
Подать заявление разрешено до 1 декабря. Услугу предоставят за 10 рабочих дней. Сотрудники перечислят деньги по реквизитам, указанным заявителем в анкете.
Данная услуга доступна и законным представителям детей-инвалидов, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
"Перевод услуги в электронный вид позволил сократить перечень необходимых документов, упростить форму подачи заявления", – заявила она.
Компенсацию по договору ОСАГО выплатят в полном объеме. Причем 50% стоимости вернут за счет федерального бюджета, а остальную часть – за счет областного.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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