https://ria.ru/20210204/oruzhie-1595954929.html

Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия

Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия

"Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:04

2021-02-04T09:04

2021-02-04T09:04

новое оружие россии

рособоронэкспорт

технологии

безопасность

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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс "Деривация-ПВО", а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором", - сказали в РОЭ.Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М.Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация-ПВО" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/sprut-1595914341.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рособоронэкспорт, технологии, безопасность