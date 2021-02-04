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Новое оружие России
https://ria.ru/20210204/oruzhie-1595954929.html
Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия
Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия
"Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:04
2021-02-04T09:04
новое оружие россии
рособоронэкспорт
технологии
безопасность
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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс "Деривация-ПВО", а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором", - сказали в РОЭ.Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М.Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация-ПВО" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/sprut-1595914341.html
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рособоронэкспорт, технологии, безопасность

Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия

09:04 04.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей КоцСамоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО на базе БМП-3 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс "Деривация-ПВО", а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором", - сказали в РОЭ.
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Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация-ПВО" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
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