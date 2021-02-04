https://ria.ru/20210204/onkologiya-1595967627.html
Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача
Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача
Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:45
2021-02-04T10:45
2021-02-04T11:06
онкология
андрей каприн
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь медики будут отвечать за это, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение."Я уверяю, что если кому-то будет отказано в помощи, то мы обязательно будем разбираться. И тем, кто отказал в оказании этой помощи, придется отвечать", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.Он отметил, что сообщения о том, что пациенты не смогут лечиться не в своём регионе, выбирать врача и медучреждение, не соответствуют действительности."Проект порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - заявил Каприн.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210121/pravitelstvo-1593992894.html
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онкология, андрей каприн, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости.
Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь медики будут отвечать за это, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн
.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение.
"Я уверяю, что если кому-то будет отказано в помощи, то мы обязательно будем разбираться. И тем, кто отказал в оказании этой помощи, придется отвечать", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сообщения о том, что пациенты не смогут лечиться не в своём регионе, выбирать врача и медучреждение, не соответствуют действительности.
"Проект порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - заявил Каприн.