https://ria.ru/20210204/onkologiya-1595967627.html

Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача

Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача

Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:45

2021-02-04T10:45

2021-02-04T11:06

онкология

андрей каприн

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155176/47/1551764752_0:402:2000:1527_1920x0_80_0_0_c7e2a0097a14547bc8ac3cea0e76d7fe.jpg

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь медики будут отвечать за это, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение."Я уверяю, что если кому-то будет отказано в помощи, то мы обязательно будем разбираться. И тем, кто отказал в оказании этой помощи, придется отвечать", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.Он отметил, что сообщения о том, что пациенты не смогут лечиться не в своём регионе, выбирать врача и медучреждение, не соответствуют действительности."Проект порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - заявил Каприн.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210121/pravitelstvo-1593992894.html

https://ria.ru/20201224/medpomosch-1590812424.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, андрей каприн, здоровье - общество, общество