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Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача
Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача
Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:45
2021-02-04T11:06
онкология
андрей каприн
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь медики будут отвечать за это, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение."Я уверяю, что если кому-то будет отказано в помощи, то мы обязательно будем разбираться. И тем, кто отказал в оказании этой помощи, придется отвечать", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.Он отметил, что сообщения о том, что пациенты не смогут лечиться не в своём регионе, выбирать врача и медучреждение, не соответствуют действительности."Проект порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - заявил Каприн.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210121/pravitelstvo-1593992894.html
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онкология, андрей каприн, здоровье - общество, общество

Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача

10:45 04.02.2021 (обновлено: 11:06 04.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право лечиться в другом регионе РФ, а также выбирать врача и медицинское учреждение, отказавшиеся им помочь медики будут отвечать за это, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение.
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"Я уверяю, что если кому-то будет отказано в помощи, то мы обязательно будем разбираться. И тем, кто отказал в оказании этой помощи, придется отвечать", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сообщения о том, что пациенты не смогут лечиться не в своём регионе, выбирать врача и медучреждение, не соответствуют действительности.
"Проект порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - заявил Каприн.
Читайте полный текст интервью >>
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