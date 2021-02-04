https://ria.ru/20210204/okinava-1596003887.html
Власти Окинавы выразили США протест из-за высоты полетов военных бортов
Власти Окинавы выразили США протест из-за высоты полетов военных бортов
Власти японской префектуры Окинава выразили США протест против полетов на низкой высоте американских военных самолетов в районе островов Керама, сообщила в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:35
2021-02-04T13:35
2021-02-04T13:35
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ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Власти японской префектуры Окинава выразили США протест против полетов на низкой высоте американских военных самолетов в районе островов Керама, сообщила в четверг газета "Рюкю симбун".По ее данным, протест заявил по телефону и в письменной форме руководитель администрации губернатора префектуры Кэн Канэсиро командующему 353-й оперативной спецгруппы вооруженных сил США на Окинаве Майклу Томасу."Крайне прискорбно, что было доставлено беспокойство местным жителям", - заявил Канэсиро и потребовал прекратить полеты военной авиации США на низкой высоте.В частности, сказал он, не следует проводить учебные полеты за пределами установленных районов и баз, нужно соблюдать нормы полетов, определенные совместно США и Японией для Международной организации гражданской авиации (ICAO) и авиационных законов Японии, и не совершать полетов на низких высотах, которые тревожат местных жителей.Также представитель администрации Окинавы потребовал предоставить подробную информацию о высоте совершенных полетов.Со своей стороны командующий Томас в ответ сказал, что передаст протест и изложенные требования командованию войск США в Японии.Как писала ранее газета "Асахи", представители законодательного собрания Окинавы еще три недели назад заявляли о чрезвычайно низких полетах американских военных самолетов в районе национального парка Керама и над островов Дзамами в конце декабря и начале января, вызывая опасения местных жителей.Американское командование заявило, что самолеты отрабатывали эффективность операций по транспортировки войск на суше по договоренностям между Японией и США. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил на пресс-конференции 8 января, что центральные власти страны допустили тренировочные полеты на низкой высоте даже в тех районах, которые не предназначены для учений войск США. По словам министра, это было важно для выполнения условий договора о безопасности Японии и США. Местные жители на Окинаве выразили свое несогласие с этим.
https://ria.ru/20200612/1572856284.html
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нобуо киси, окинава, япония, сша, в мире
ТОКИО, 4 фев - РИА Новости.
Власти японской префектуры Окинава
выразили США
протест против полетов на низкой высоте американских военных самолетов в районе островов Керама, сообщила в четверг газета "Рюкю симбун"
.
По ее данным, протест заявил по телефону и в письменной форме руководитель администрации губернатора префектуры Кэн Канэсиро командующему 353-й оперативной спецгруппы вооруженных сил США на Окинаве Майклу Томасу.
"Крайне прискорбно, что было доставлено беспокойство местным жителям", - заявил Канэсиро и потребовал прекратить полеты военной авиации США на низкой высоте.
В частности, сказал он, не следует проводить учебные полеты за пределами установленных районов и баз, нужно соблюдать нормы полетов, определенные совместно США и Японией
для Международной организации гражданской авиации (ICAO) и авиационных законов Японии, и не совершать полетов на низких высотах, которые тревожат местных жителей.
Также представитель администрации Окинавы потребовал предоставить подробную информацию о высоте совершенных полетов.
Со своей стороны командующий Томас в ответ сказал, что передаст протест и изложенные требования командованию войск США в Японии.
Как писала ранее газета "Асахи", представители законодательного собрания Окинавы еще три недели назад заявляли о чрезвычайно низких полетах американских военных самолетов в районе национального парка Керама и над островов Дзамами в конце декабря и начале января, вызывая опасения местных жителей.
Американское командование заявило, что самолеты отрабатывали эффективность операций по транспортировки войск на суше по договоренностям между Японией и США. Министр обороны Японии Нобуо Киси
заявил на пресс-конференции 8 января, что центральные власти страны допустили тренировочные полеты на низкой высоте даже в тех районах, которые не предназначены для учений войск США. По словам министра, это было важно для выполнения условий договора о безопасности Японии и США. Местные жители на Окинаве выразили свое несогласие с этим.