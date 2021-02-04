https://ria.ru/20210204/okinava-1596003887.html

Власти Окинавы выразили США протест из-за высоты полетов военных бортов

Власти Окинавы выразили США протест из-за высоты полетов военных бортов

Власти японской префектуры Окинава выразили США протест против полетов на низкой высоте американских военных самолетов в районе островов Керама, сообщила в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:35

2021-02-04T13:35

2021-02-04T13:35

нобуо киси

окинава

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212952_0:8:1239:705_1920x0_80_0_0_1a5e5c75b23c8e9ffe270cacf80f418c.jpg

ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Власти японской префектуры Окинава выразили США протест против полетов на низкой высоте американских военных самолетов в районе островов Керама, сообщила в четверг газета "Рюкю симбун".По ее данным, протест заявил по телефону и в письменной форме руководитель администрации губернатора префектуры Кэн Канэсиро командующему 353-й оперативной спецгруппы вооруженных сил США на Окинаве Майклу Томасу."Крайне прискорбно, что было доставлено беспокойство местным жителям", - заявил Канэсиро и потребовал прекратить полеты военной авиации США на низкой высоте.В частности, сказал он, не следует проводить учебные полеты за пределами установленных районов и баз, нужно соблюдать нормы полетов, определенные совместно США и Японией для Международной организации гражданской авиации (ICAO) и авиационных законов Японии, и не совершать полетов на низких высотах, которые тревожат местных жителей.Также представитель администрации Окинавы потребовал предоставить подробную информацию о высоте совершенных полетов.Со своей стороны командующий Томас в ответ сказал, что передаст протест и изложенные требования командованию войск США в Японии.Как писала ранее газета "Асахи", представители законодательного собрания Окинавы еще три недели назад заявляли о чрезвычайно низких полетах американских военных самолетов в районе национального парка Керама и над островов Дзамами в конце декабря и начале января, вызывая опасения местных жителей.Американское командование заявило, что самолеты отрабатывали эффективность операций по транспортировки войск на суше по договоренностям между Японией и США. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил на пресс-конференции 8 января, что центральные власти страны допустили тренировочные полеты на низкой высоте даже в тех районах, которые не предназначены для учений войск США. По словам министра, это было важно для выполнения условий договора о безопасности Японии и США. Местные жители на Окинаве выразили свое несогласие с этим.

https://ria.ru/20200612/1572856284.html

https://ria.ru/20200612/1572840071.html

окинава

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобуо киси, окинава, япония, сша, в мире